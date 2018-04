Die Aktivisten-Gruppe Avaaz stellte unzählige lebensgroße Figuren von Mark Zuckerberg vor dem Kapitol aus. Man wolle mit der Aktion zu einem engagierteren Kampf gegen "Fake News" auffordern.

100 Mark Zuckerberg cutouts stand in front of the Capitol ahead of the Facebook CEO testifying before Congress. The group @Avaaz is calling on Zuckerberg to ban bots from the social media site. pic.twitter.com/bPE5RcEgTh