Vorsicht vor dieser Mail vom Finanzamt

In Österreich ist derzeit eine Internetbetrugsmasche in Umlauf, die mittlerweile ein derartiges Ausmaß angenommen hat, dass nun sogar das Bundesministerium für Finanzen (BMF) offiziell davor warnt. Konkret versenden die Cyberkriminellen gefälschte E-Mails im Namen des BMF. Die betrügerischen Nachrichten mit dem Betreff "Ihre Steuerrückzahlung" beinhalten die Information, dass die Empfänger eine Steuerrückerstattung erhalten und zu diesem Zweck ihre Kontoinformationen aktualisieren sollen.

Die Phishing-Mail im Wortlaut

Betreff: Ihre Steuerrückzahlung Steuerverwaltung

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass ein kürzlich erfolgter Versuch einer Rückzahlung auf das bei uns bekannte Konto fehlgeschlagen ist.

Bitte melden Sie sich bei Ihrem Steuerrückzahlungsportal an um die Rückzahlung manuell abzuwickeln. Während des Prozesses können Sie die von Ihnen hinterlegten Kontoinformationen zu aktualisieren Zahlungsdatum: 21.Juni 2018 Rechnungsnummer: BMF/09WX0091/AT009 Betrag: EUR1,850.00 EUR HINWEIS: Diese E-Mail gilt alsoffizieller Abrechnungsbeleg dieser Rückzahlung.

Sogar FinanzOnline-Portal wurde gefälscht

Der im E-Mail enthaltene Link verweist auf eine Webseite im Stil von FinanzOnline, die zur Eingabe von persönlichen Daten und Kontoinformationen auffordert (siehe Screenshot). Das BMF weist darauf hin, dass es sich hierbei um einen Internet-Betrugsversuch handelt und sowohl die versendeten E-Mails als auch das darin verlinkte Internetportal Fälschungen darstellen. Zudem stellt die Behörde klar, dass Informationen des BMF grundsätzlich in Form von Bescheiden erfolgen und per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt werden. Zudem werden Bürger niemals dazu aufgefordert, persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen zu übermitteln.

© BMF

Was sollte man tun?