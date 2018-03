WhatsApp-Funktion verärgert viele Nutzer

Ende letzten Jahres hat WhatsApp seine Videofunktion mit einem großen Update massiv ausgebaut. Wie berichtet, können die Nutzer seit der Aktualisierung auch sehr große Videodateien an ihre Kontakte senden. Konkret werden Videos mit bis zu 16 MB unterstützt. Was eigentlich positiv ist, erweist sich in der Praxis häufig als Fluch statt Segen.

Synchronisations-Probleme

Denn die Funktion sorgt derzeit verstärkt für Ärger unter den WhatsApp-Nutzern. So kommt es bei den bis zu eineinhalb Minuten langen Clips bei vielen Usern zu massiven Störungen. Laut unzähligen Einträgen in diversen Foren laufen die Bilder mit dem Ton nicht synchron. Während der Ton bereits läuft, hinken die Bilder deutlich hinterher. Das sorgt nicht nur für Verwirrung, sondern ist auch extrem nervig. Darüber hinaus dauert es oft sehr lange, bis die Videos geladen sind und abgespielt werden können.

Rechenleistung

Grund für die massiven Probleme dürfte sein, dass viele Smartphones mit den großen Videodateien nicht zurechtkommen. Zahlreiche WhatsApp-Nutzer besitzen Geräte, die zwei bis drei Jahre auf dem Buckel haben, aber noch einwandfrei funktionieren. Hier dürfte es aber an der für die Videodateien benötigten Rechenleistung mangeln. Gleiches gilt für neue Android-Geräte der Einstiegsklasse. Zudem werden die Smartphones mit der Zeit ohnehin immer langsamer. Grund dafür ist der stärker beanspruchte Speicher, der von Fotos, Videos oder Apps beansprucht wird.

Ob WhatsApp bereits an einer Lösung des Problems für betroffenen Nutzer arbeitet, ist nicht bekannt.

