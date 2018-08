Bei WhatsApp macht wieder einmal eine Nachricht die Runde, die ganz nach einer neuen Abzockmasche klingt. Konkret verbreitet sich bei dem Messenger-Dienst die Warnung vor einer österreichischen Telefonnummer wie ein Lauffeuer. Sogar in Deutschland sorgt sie bei vielen Nutzern bereits für Verunsicherung. Wenn die Nummer +436958256663 am Smartphone erscheint, sollte man auf keinen Fall abheben, heißt es in der WhatsApp-Nachricht.

Das steckt dahinter

Doch ganz so schlimm, wie die Warnung zunächst klingt, ist die neue Masche nicht. WhatsApp-Nutzer müssen also nicht befürchten, dass sie aufgrund der Telefonnummer in eine teure Abo-Falle oder ähnliches tappen. Wie die Sicherheitsexperten von Mimikama berichten, versteckt sich hinter der "Betrügernummer" nämlich eine App für Scherzanrufe.

© Screenshot: mimikama

Lieferdienst, Finanzamt, etc.

Diese hat einige vorprogrammierte Sprüche im Sortiment. Hebt man bei einem eingehenden Anruf mit der Nummer +436958256663 ab, kann es passieren, dass sich eine Dame über einen zu lauten Hund beschwert, oder dass sich ein Essenslieferdienst aufgrund einer angeblich aufgegebenen Bestellung meldet. Ein weiterer Telefonscherz geht auf Kosten des Finanzamtes, das mit einer Strafzahlung droht.

Wiederkehrendes Phänomen

Echte Konsequenzen haben diese Scherzanrufe jedoch nicht. Zudem ist das Phänomen auch nicht neu. Laut den Experten trieb die Scherz-App bereits vor rund zwei Jahren schon einmal ihr Unwesen.

