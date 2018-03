Wie berichtet, wird WhatsApp beim kommenden Update die Gif-Suchfunktion massiv verbessern. In der aktuellen Android-Beta-Version (2.18.93) kann das Feature bereits genutzt werden. Doch das bleibt nicht die einzige Neuerung der nächsten Aktualisierung. Sie wird den Messenger-Dienst nämlich zusätzlich um eine völlig neue QR-Funktion erweitern.

QR-Codes direkt mit WhatsApp scannen

Mit dem neuen Feature können WhatsApp-Nutzer direkt mit der App QR-Codes scannen, um dann Überweisungen zu tätigen oder Rechnungen zu bezahlen. Dazu muss man davor aber den neuen Bezahldienst, der vor einigen Wochen in Indien gestartet ist, aktivieren. Dieser ist in Europa noch nicht verfügbar, dennoch soll das neue Update die QR-Code-Funktion auch bei uns bieten. Nach der Aktualisierung soll man den Dienst in den Einstellungen (Payments > New Payments > Scan QR code) finden.

Durchbruch auch bei uns?

In China und Indien ist das Bezahlen über eingescannte QR-Codes gang und gäbe. In manchen Städten wird fast nur noch so bezahlt. In Europa ist diese Technologie noch deutlich seltener zu finden. Hier spielen das Bargeld und kontaktlose NFC-Zahlungen via Bankomatkarte eine deutlich wichtigere Rolle. Möglicherweise erhält die QR-Funktion dank WhatsApp aber auch in unseren Breiten einen Anschub. Laut Gadget 360 soll das neue Update bereits in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

