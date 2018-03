„Seid ihr alle da?“ – auf einen 36-jährigen Tatverdächtigen trafen diese Worte tatsächlich zu. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden am in der Nacht auf Mittwoch in den Prater wegen eines Einbruchs in ein Kasperltheater gerufen. Die Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter unmittelbar nach der Tat anhalten und eine Personenkontrolle durchführen.

In einem offiziellen Tweet wurde nicht nur die Beute des Täters veröffentlicht, sondern auch klargestellt, dass Kasperl, Großmutter und Pezi wohlauf seien.

Kunstblut und 200 Euro

Die Beamten fanden bei dem 36-Jährigen neben einem Fahrzeugschlüssel, einem Armband, einer Tube Kunstblut auch zwei einhundert Euro Spielgeldscheine. Das Diebesgut und das vermeintliche Tatwerkzeug wurden sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien, Suchtmittelbeschaffungskriminalität, hat die Ermittlungen übernommen.