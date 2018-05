Youtube Music bläst zum Angriff auf Spotify & Co.

Am Dienstag hat Google in den USA den neuen Musik-Streamingdienst YouTube Music gestartet. Schon bisher war YouTube eine der Top-Adressen für Musik im Internet – über 1 Mrd. Menschen pro Monat nutzen die Plattform. Mit dem neuen Streaming-Angebot macht Google ab sofort Jagd auf Spotify (75 Mio. zahlende Abonnenten), Apple Music (40 Mio. zahlende User), Amazon & Co.

Gratis und Abo

YouTube Music bietet Zugang zu Songs und Musikvideos. Es gibt eine Gratis-Variante mit Werbung; die werbefreie Abo-Variante kostet 9,99 Dollar im Monat.

Auch in Österreich

Neben den USA ist YouTube Music seit Dienstag in Australien, Neuseeland, Mexiko und Südkorea verfügbar. Europäische Länder, darunter auch Österreich, werden folgen – ein genaues Startdatum gibt es hier noch nicht.