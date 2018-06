Zeigt Apple heute doch große Neuheiten?

Wie berichtet, dürfte Apple auf der heute startenden Entwicklerkonferenz WWDC (4. bis 8. Juni) - wir berichten ab 18:30 Uhr live – kein neues MacBook, iPad oder iPhone SE 2 aus dem Hut zaubern. Mittlerweile wurde das von so gut wie allen großen US-Techblogs bestätigt. Der Fokus der Keynote liegt eindeutig auf Software-Neuhieten. Hier stehen neben iOS 12, das viele neue Funktionen bieten wird, und macOS 10.14 „Mojave“ auch watchOS (5. Generation), tvOS und Siri im Mittelpunkt. Alle Infos dazu können Sie HIER nachlesen.

Doch auch neue Hardware?

Günstiger Echo-Gegner

Doch am Montag tauchten plötzlich Gerüchte auf, laut denen Apple doch auch neue Hardware-Produkte vorstellen könnte. Konkret soll es sich dabei um eine günstige Version des HomePod handeln. Apples aktueller smarter Lautsprecher, der in Österreich nach wie vor nicht erhältlich ist, ist mit 350 Euro sehr teuer. So hat er es am Markt gegen Amazons Echo-Geräte und Google Home extrem schwer. Das zeigen auch die nicht gerade berauschenden Verkaufszahlen. Angeblich hat die Apple-Tochter Beats Audio deshalb einen günstigen HomePod Mini entwickelt, der ebenfalls per Siri gesteuert wird. Das Gerät soll trotz guter Soundausstattung in den USA vergleichsweise günstige 199 Dollar kosten und könnte im Rahmen der Keynote erstmals gezeigt werden.

AirPower

Darüber hinaus wird spekuliert, dass Apple endlich auch die Serienversion seines kabellosen Ladepads für iPhone X und iPhone 8 (Plus) zeigen könnte. Die Ladematte namens „AirPower“ wurde bereits bei der Vorstelltung der aktuellen iPhone-Generation im Herbst 2017 angekündigt, ließ bisher aber auf sich warten. Im Rahmen der WWDC könnte sie nun starten.

Ob wir heute tatsächlich Hardware-Neuheiten von Apple zu sehen bekommen, wird sich am Abend zeigen. Für Spannung ist jedenfalls gesorgt.

>>>Hier kommen Sie zur Story mit dem Live-Ticker (ab 18:30 Uhr)<<<