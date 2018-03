Apple greift mit faltbarem iPhone an

Wie berichtet, will Samsung mit dem Galaxy X spätestens 2019 ein faltbares Smartphone in den Handel bringen. Möglicherweise wird das Hightech-Gerät, das oberhalb des Galaxy S9+ angesiedelt sein wird, sogar noch heuer präsentiert. Auch weitere Hersteller wie LG oder Lenovo arbeiten an solchen flexiblen Geräten. Und nun wurde bekannt, dass auch Apple seine Ambitionen bei diesem Thema stärker in den Fokus rückt.

Als Smartphone und Tablet einsetzbar

Wie CNBC berichtet, will der US-Konzern bereits 2020 ein faltbares iPhone in den Handel bringen. Die neuen Informationen stammen vom "Bank of America Merrill Lynch"-Analysten Wamsi Mohan, der sich auf Zuliefererkreise beruft. Das neue Top-iPhone könnte je nach Zustand als Smartphone oder als Tablet verwendet werden. Darauf würde auch ein neuer Patentantrag von Apple hindeuten, bei dem erstmals das genaue Zusammenspiel der Display-Komponenten beschrieben wird.

Entwicklung läuft schon länger

Wie weit die Entwicklung des flexiblen iPhones bereits fortgeschritten ist und ob er mit der neu geplanten Display-Fabrik von Apple zusammenhängt, konnte Mohan nicht sagen. Apple arbeitet aber bereits seit einiger Zeit mit diversen Display-Herstellern zusammen, um ein derartiges Smartphone auf den Markt bringen zu können.

Im Herbst 2019 kommen drei neue iPhones

Für Herbst 2019 werden jedenfalls drei neue iPhones erwartet, die auf den Look des iPhone X setzen. Wenn die aktuelle Prognose stimmt, könnte das Angebot von Apple ein Jahr später um ein faltbares Smartphone erweitert werden.

