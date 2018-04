Beim iPhone 8 purzeln jetzt die Preise

Im Weihnachtsquartal spülten die aktuellen iPhones zwar ordentlich Geld in die Kassen von Apple, doch zuletzt ist die Nachfrage nach dem Jubiläumsmodell iPhone X stark eingebrochen. Und auch die beiden anderen aktuellen Top-Modelle, das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus, dürften sich nicht mehr ganz so gut verkaufen. Darauf deutet zumindest ein aktueller Preissturz hin. Denn während neue iPhones normalerweise fast bis zum Start der nächsten Generation ihren Verkaufspreis halten, ist das beim iPhone 8 nicht der Fall.

>>>Nachlesen: iPhone X wird zum Ladenhüter

iPhone 8 deutlich günstiger

Bei zahlreichen heimischen Online-Händlern wird das iPhone 8 (64 GB) mittlerweile ab 705 bzw. 715 Euro (ohne Versandkosten) verkauft. Und sogar der von Apple zertifizierte Reseller Saturn verkauft das 4,7 Zoll große Apple-Smartphone derzeit um nur mehr 749 Euro. Zum Vergleich: Bei der Markteinführung Mitte September hat das Gerät noch 799 Euro gekostet. Die Ersparnis macht also zwischen 50 und knapp 100 Euro aus. Da die Händler bei den Apple-Smartphones normalerweise nur wenig Spielraum haben, deutet vieles darauf hin, dass Apple die Reseller-Preise für das iPhone 8 gesenkt hat. Lediglich in Apples Online-Shop und im Store in der Kärntner Straße kostet das iPhone 8 nach wie vor 799 Euro. Möglicherweise wird der Preis aber auch hier schon bald angepasst.

© Screenshot: Saturn Auch bei Saturn werden das iPhone 8 und das iPhone 7 derzeit deutlich günstiger verkauft.

>>>Nachlesen: Jetzt ist das iPhone 8 (Plus) da

Unterschiede zum iPhone 7 zu gering

Schuld für den kolportierten schleppenden Verkauf dürfte sein, dass sich beim iPhone 8/iPhone 8 Plus im Vergleich zum Vorgänger (iPhone 7/iPhone 7 Plus) nicht allzu viel getan hat. Optisch gibt es fast gar keine Unterschiede. Und die Verbesserungen bei der Kamera und beim Prozessor, sowie die neu eingeführte Glasrückseite, die kabelloses Aufladen erlaubt, scheinen vielen Kunden einfach zu wenig zu sein. Interessenten, denen das iPhone X (ab 1.149 Euro) zu teuer ist, greifen lieber auf das iPhone 7 zurück. Bei Letzterem sind die Preise zuletzt auch noch einmal zurückgegangen. Bei Saturn gibt es das iPhone 7 im Rahmen einer aktuellen Aktion um 599 Euro, im Online-Handel ab 565 Euro (ohne Versand).

>>>Nachlesen: Jetzt ist iOS 11.3 auch für iPhones da

Diashow iPhone 8 Plus im Test © oe24.at/digital Optisch hat sich beim iPhone 8 Plus nicht allzu viel getan. Es ginge auch problemlos als iPhone 7s Plus durch. © oe24.at/digital Dank der neuen Glasrückseite, die erstmals auch kabelloses Laden ermöglicht, fühlt sich das 5,5 Zoll große Apple-Smartphone hervorragend an. Darüber hinaus ist es penibel verarbeitet,... © oe24.at/digital ....setzt auch ansonsten auf hochwertige Materialien und liegt trotz seiner Größe gut in der Hand. Das Smartphone ist auch wieder wasser- und staubgeschützt. © oe24.at/digital Eine externe Speichererweiterung gibt es nach wie vor nicht und auch der Apple-eigene Lightning-Anschluss ist natürlich wieder mit dabei. © oe24.at/digital Das Samsung Galaxy S8, das auf ein 5,8 Zoll großes Display setzt, fällt deutlich kompakter aus. Hier macht sich das Design mit dem fast randlosen Display und dem fehlenden Home-Button positiv bemerkbar. Das iPhone X, das Anfang November kommt, setzt auf das gleiche Konzept. © oe24.at/digital Die verbesserte 12 MP Dual-Kamera auf der Rückseite soll neue Maßstäbe setzen. Dank einem größeren Sensor soll die Qualität vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen noch einmal merklich steigen. © oe24.at/digital An der FullHD-Auflösung hat sich zwar nichts getan, dank True-Ton-Technik wirkt die Darstellungsqualität aber noch etwas besser und natürlicher. 1 / 7

>>>Nachlesen: Das iPhone X im großen oe24.at-Test

Diashow iPhone X im großen Test © oe24.at/digital Nach drei Jahren gibt es wieder ein iPhone mit einem völlig neuen Design. Das Display nimmt fast die gesamte Frontseite ein. © oe24.at/digital Die Rückseite besteht aus Glas. Materialqualität und Verarbeitung sind über jeden Zweifel erhaben. © oe24.at/digital Seit dem iPhone 7 gibt es bei Apple-Smartphones keinen Klinkenstecker mehr. Hier macht auch das iPhone X keine Ausnahme. © oe24.at/digital Obwohl das 5,8 Zoll Display größer als jenes des iPhone 8 Plus ist, liegt das iPhone X hervorragend an der Hand. Kein Wunder, schließlich ist das Gerät kaum größer als das iPhone 8 mit 4,7 Zoll Display. © oe24.at/digital Das Dual-Kamerasystem ist vertikal angeordnet. Beim iPhone 8 Plus verbaut es Apple horizontal. © oe24.at/digital An der Darstellungsqualität des Displays gibt es rein gar nichts auszusetzen. Helligkeit, Kontrast, Schärfe und Farbanzeige sind perfekt. Die Kamera-Aussparung am oberen Rand wirkt jedoch etwas störend. © oe24.at/digital Dank der Glasrückseite ist das iPhone X auch kabellos aufladbar. Für das benötigte Zubehör muss man aber extra bezahlen. 1 / 7