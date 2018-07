Die beliebtesten iPhone-Apps aller Zeiten

Exakt heute vor 10 Jahren (10. Juli 2008) ging Apples App Store erstmals online. Über die Entstehungsgeschichte und den gewaltigen Erfolg haben wir anlässlich des runden Geburtstags bereits Ende letzter Woche ausführlich berichtet. Dabei zeigte sich, dass die Anwendungen die eigentliche Triebfeder des globalen Smartphone-Booms waren.

Die erfolgreichsten iPhone-Apps aller Zeiten

Das Marktforschungsunternehmen App Annie hat das App-Store-Jubiläum seinerseits zum Anlass genommen, um u.a. zu untersuchen, welche iPhone-Anwendungen in den letzten 10 Jahren am beliebtesten und somit auch am erfolgreichsten waren. Neben den reinen Downloadzahlen wurde dabei auch der kommerzielle Erfolg (Apps mit den meisten Einnahmen) untersucht. Aufgrund der enormen Popularität von Game-Apps hat App Annie die Ergebnisse zudem in zwei Kategorien (Spiele und alle anderen Apps) unterteilt.

Die am häufigsten heruntergeladene Spiele-App der letzten 10 Jahre bei iOS ist demnach Candy Crush Saga, vor Subway Surfers und Fruit Ninjas. Bei den Einnahmen sehen die Top 3 wie folgt aus: Clash of Clans, Candy Crush Saga und Monster Strike.

Die Download-Wertung bei den normalen iOS-Apps ist fest in der Hand des Facebook-Konzerns, von dem gleich vier Anwendungen in den Top 5 landen. Hinter der Facebook Haupt-App folgen der Facebook Messenger, YouTube (gehört zu Google), Instagram und WhatsApp. Bei den einnahmestärksten Apps dominieren hingegen Streamingdienste. Hier liegt Netflix vor Spotify, Pandora Radio, Tencent Video und Tinder (kostenpflichtige Version der Dating App).

