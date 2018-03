Jetzt ist iOS 11.3 auch für iPhones da

Nachdem Apple iOS 11.3 zunächst nur für das neue iPad der sechsten Generation ("Bildungs-iPad") veröffentlicht hat, ist das große Update des mobilen Betriebssystems jetzt für alle Apple-Geräte, die mit iOS 11 laufen, verfügbar. Damit können iPhone-User nun erstmals die Leistungsdrosselung aufgrund der Akkuschonung stoppen. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere neue Funktionen.

Drosselung abschaltbar

Nachdem das neue Update nun auch für iPhones veröffentlicht wurde, löst der Konzern das Versprechen ein, dass die Drosselung bei älteren Smartphones (iPhone 6, 6 Plus; SE; 6s, 6s Plus; 7, 7 Plus) abgeschaltet werden kann. iOS 11.3 verfügt nämlich über ein überarbeitetes Strom-Management. Hier können die Nutzer, bei denen die Performance ihres iPhones aufgrund eines schwächelnden Akkus reduziert wird, die Drosselung deaktivieren. Apple empfiehlt zwar, dass man das nicht machen soll, aber zumindest besteht künftig die Möglichkeit dafür.

© Apple Neue Animojis für das iPhone X.

Animojis, Apple Music und HomeKit

Besitzer eines iPhone X dürfen sich über vier neue Animoji freuen. Konkret stehen künftig auch Totenkopf, Bär, Drache und Löwe als animierte Emoji zur Verfügung. Der Musik-Streamingdienst Apple Music wird um Videos erweitert. Das ist ein Wunsch vieler Nutzer, der nun endlich erfüllt wird. Weiters bietet iOS 11.3 Verbesserungen bei der Smart-Home-Anwendung HomeKit. Dank Software-Authentifizierung können Anbieter von Smart Home Produkten jetzt HomeKit-Unterstützung für bereits vorhandenes Zubehör hinzufügen. Es können also mehr vernetzte Haushaltsgeräte über das iPhone gesteuert werden.

© Apple Software-Authentifizierung für HomeKit.

AML und AR

Entwickler dürfen sich über neue Augmented Reality Möglichkeiten freuen. Das Update enthält nämlich auch den ARKit 1.5. Neben horizontalen Flächen wie Tischen und Stühlen kann dieser nun auch virtuelle Objekte auf vertikalen Flächen wie Wänden und Türen erkennen und platzieren. Die Integration von Advanced Mobile Location (AML) kann sogar lebensrettend sein. Hier wird nämlich automatisch der aktuelle Standort des iPhone-Nutzers gesendet, wenn dieser einen Notruf an Rettungsdienste in Ländern tätigt, in denen AML unterstützt wird.

© Apple ARKit 1.5 mit neuen Möglichkeiten.

iOS 12 in Startlöchern

iOS 11.3 könnte das letzte große Update für die aktuelle Version sein. Denn Anfang Juni wird bereits iOS 12 präsentiert. Die völlig neue Version startet dann aber wie immer erst im Herbst.

