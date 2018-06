Kaum zu glauben, aber wahr: Ein Mobilfunkanbieter bringt das iPhone 3GS wieder auf den Markt – und zwar als Neuware. Der Grund für das Comeback des Apple-Smartphones aus dem Jahr 2009 ist ziemlich kurios. Mitarbeiter des südkoreanischen Mobilfunkers SK Telink haben in einem Lager zufällig mehrere Kisten mit originalverpackten iPhone 3GS gefunden. Diese werden nun verkauft.

Billig

Wie The Verge berichtet, können sich die Kunden dabei auf ein echtes Schnäppchen freuen. Die „Steinzeit“-iPhones kommen für umgerechnet gerade einmal 35 Euro in den Handel. Zum Vergleich: Das günstigste aktuelle Apple-Smartphone, das iPhone SE, kostet in Südkorea ohne Vertrag mit 380 Euro mehr als das Zehnfache.

Einschränkungen

Dafür müssen die Nutzer aber mit großen Einschränkungen leben. Viel mehr als telefonieren und der Versand von SMS dürften nicht möglich sein. Denn aktuelle iOS-Apps laufen auf dem über neun Jahre alten Gerät nicht mehr. Das Internet-Surfen wird durch den langsamen Prozessor und die fehlenden Sicherheitsupdates beschränkt.

