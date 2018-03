Wie erwartet, hat Apple im Rahmen seiner kurzfristig einberufenen Bildungs-Keynote am Dienstagabend (unserer Zeit) ein neues iPad vorgestellt. Das Event fand in der Lane Tech Prep High School in Chicago unter dem Motto "Let’s make a fieldtrip" ("Lasst uns einen Schulausflug machen") statt – unseren Live-Ticker können Sie auf Seite 2 nachlesen. Sogar Apple-Chef Tim Cook war vor Ort mit dabei.

Neues 9,7 Zoll iPad

In den USA ist das neue 9,7 Zoll iPad ab sofort zu haben. Es unterstützt den Eingabestift Apple Pencil und setzt auf eine umfangreiche Ausstattung. Das Einstiegsmodell kostet 329 Dollar. Schulen gewährt Apple jedoch eine Ermäßigung. Sie müssen für das Tablet "nur" 299 Dollar bezahlen und bekommen zusätzlich 200 GB iCloud-Speicher (pro Gerät). In Europa ist das neue Tablet ab 349 Euro zu haben - also um 50 Euro günstiger als das bisherige Einstiegs-iPad. Ob es auch hier einen Nachlass für Schulen geben wird, ist noch nicht bekannt. Die Ausstattung kann sich sehen lassen:

9,7 Zoll Display

8-Megapixel-Hauptkamera mit FullHD-Videos

FaceTime HD Frontkamera

A10 Fusion Chip

Bis zu 10 Stunden Laufzeit

Touch ID (Fingerabdrucksensor)

Bis zu 300 Mbit/s LTE

Apple Pencil Unterstützung

Accelerometer und Gyroskop

GPS und Kompass

Kreativität

Apple will mit dem neuen iPad die Kreativität in den Klassenzimmern erhöhen - das gilt sowohl für die Lehrer wie auch für die Schüler. Möglich machen soll das ein ganzes Paket an passender Software bzw. Apps. Hier sollen sich Lehrende und Schüler so richtig austoben können. Auch der Eingabestift soll einen großen Beitrag dazu leisten. Mit ihm kann man nicht nur handschriftliche Notizen erstellen, sondern auch Zeichnungen, Skizzen oder Grafiken anfertigen. Leider ist Apple Pencil nur gegen Aufpreis (99 Euro) erhältlich.

Zubehör

Gleiches gilt für das passende Zubehör, das Logitech entwickelt hat. Das neue Cover verfügt über einen Standfuß auf der Rückseite und eine mechanische Tastatur, die das Schreiben von langen Texten erleichtern soll. Auch das ist in der Schule wichtig. Das Zubehör kostet 99 Dollar extra.

Reaktion auf Google und Microsoft

Mit dem neuen Angebot reagiert Apple offenbar auf die starke Konkurrenz. Denn auch Microsoft mit seinen Surface-Geräten und Google mit seinen Chromebooks haben Bildungseinrichtungen zuletzt stark in ihren Fokus gerückt. Kein Wunder, schließlich sind die Kinder von heute die Kunden von morgen. Passend dazu gab es im Rahmen der Keynote auch noch einen Seitenhieb: Laut Apple soll das neue iPad eine bessere Performance bieten als Googles Chromebooks oder diverse Windows-PCs.

