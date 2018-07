Österreicher schießen 10 Mrd. Fotos pro Jahr

Wie oft, wie, und womit? Eine repräsentative Umfrage unter 510 web-aktiven Personen zwischen 14 und 69 Jahren gewährt jetzt einen genauen Einblick in österreichische Fotogewohnheiten. Es ist das zweite Mal im Abstand von drei Jahren, dass Hartlauer die Foto-Gewohnheiten der Österreicher mit einer Online-Studie von marketagent untersuchen ließ. Und die Ergebnisse liefern ziemlich beeindruckende Zahlen. Wir haben die wichtigsten Erkenntnisse der Studie zusammengefasst.

Die Zahl der privat und beruflich fotografierten Bilder wächst Jahr für Jahr weiter. 2015 wurden durchschnittlich 15 Fotos pro Woche geknipst – 2018 sind es 25. Die jüngste Altersgruppe (14-19 Jahre) drückt im Durchschnitt 70 Mal in der Woche auf den Auslöser, die ältesten Befragten (60-69 Jahre) immer noch 12 Mal. Ermöglicht wurden die massiven Zuwächse durch digitale Speichermedien. Videos entstehen im Alltag seltener, dennoch kann sich die Anzahl auch hier sehen lassen. Im Durchschnitt 3,8 in der Woche, Frauen filmen sogar 4,1 Mal in der Woche. Auch hier zeigen sich die jüngsten Befragten (14-19 Jahre) mit 7,9 Videos pro Woche am aktivsten. Im Urlaub sind die Österreicher sogar noch fleißiger am Fotografieren. Im Mittel werden pro Urlaubstag 35,1 Fotos und 3,4 Videos gemacht! Und auch hier liegen die Frauen mit 40,8 Fotos am Tag vor den Männern.