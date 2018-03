"3" greift mit neuem Kampftarif an

Zuletzt machte „3“ mit der Verteuerung von über 130 Tarifen (ab 1. April 2018) Schlagzeilen. Nun greift der Mobilfunkanbieter mit einem neuen Top-Angebot an. Ab 15.März 2018 erhalten alle Neukunden, die bis zum 25. April 2018 den Tarif „Top Sim M“ (14 Euro/Monat) aktivieren, den GIGA Bonus mit zusätzlichen 10 GB Datenvolumen ohne Aufpreis als Zugabe.

>>>Nachlesen: "3" verteuert jetzt über 130 Tarife

Roamingfähig und ohne Bindung

Top SIM M (ohne Handy und ohne Bindung) inkludiert regulär unlimitierte Minuten und SMS österreichweit und in allen anderen EU Ländern sowie 4 GB österreichweit und in der EU. In Kombination mit dem zeitlich limitierten GIGA Bonus gibt es im Aktionszeitraum zusätzlich 10 GB Datenvolumen extra. Insgesamt sind das dann 14 GB österreichweit und 4 GB innerhalb der EU. Die Aktivierung zum Top SIM M Tarif im Wert von 69 Euro ist bis zum 25. April 2018 gratis. Mit eine monatlichen Gründgebühr von 14 Euro kann man bei dem neuen Angebot von einem echten Kampftarif sprechen.

>>>Nachlesen: "3" bringt beliebte "Top"-Tarife zurück

Kostenlose Rufnummernmitnahme

Zudem können alle neuen Sprach-Vertragskunden (Top, Top SIM, Pur, Pur SIM) ihre Rufnummern ab 15.März 2018 gratis zu „3“ mitnehmen. Ebenfalls positiv: Bestehende Kunden können im Rahmen der "Tarifwechsellogik" des Mobilfunkanbieters auf den Promotion-Tarif wechseln.