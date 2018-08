"3" lockt Jugendliche mit iPhone-Angebot

„3“ bringt passend zum bevorstehenden Schulstart ein neues Angebot für Jugendliche auf den Markt. Konkret bietet der Mobilfunker von 17. August bis 9. September 2018 für alle unter 21 das iPhone SE (32 GB) mit dem „MyLife L“ Tarif um gemeinsam 25 Euro pro Monat an.

25 GB (roamingfähig)

Die monatliche Summe von 25 Euro ergibt sich aus der Tarif-Grundgebühr von 19 Euro plus 6 Euro für das mittlerweile etwas in die Jahre gekommene Apple-Smartphone (144 Euro Gerätepreis gesamt) bei Monatszahlung über 24 Monate Mindestvertragsdauer. Der roamingfähige Tarif inkludiert 25 GB Datenvolumen (davon 5 GB in der EU) sowie unlimitierte Minuten und SMS. Zusätzlich entfällt bei Neuanmeldung das Aktivierungsentgelt. Eine Servicepauschale von 22 Euro pro Jahr ist jedoch zu entrichten. Bevor man sich für das Angebot entscheidet, sollte man sich also die Gesamtkosten durchrechnen.

Auch mit höherem Alter weiter nutzbar

Positiv: Die MyLife Jugendtarife – es gibt auch eine XL-Variante (35 GB für 29 Euro/Monat) - bleiben auch nach dem 21. Lebensjahr der Nutzer erhalten, sofern diese ihren Tarif nicht wechseln - es erfolgt keine automatische Umstellung auf einen anderen Tarif.

>>>Nachlesen: Tele2-Übernahme pusht "3"-Umsatz