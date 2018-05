Wie berichtet, sorgt der harte Preiskampf dafür, dass die Mobilfunkkosten seit Anfang des Jahres deutlich billiger wurden. In den letzten Tagen und Wochen haben zahlreiche Anbieter neue Tarife in den Handel gebracht. Und nun kommt mit Bob ein weiterer hinzu.

Roamingfähiger 20 GB Tarif

Die A1-Tochter bietet ab sofort und nur bis 31.Mai 2018 einen neuen SIM Pur Tarif mit LTE (bis zu 150/50 Mbit/s) an. Das Angebot richtet sich an Nutzer, die bereits ein Smartphone haben. Sie bekommen für 14,90 Euro pro Monat 20 GB Datenvolumen (davon 5 GB in der EU) und unbegrenzt Minuten und SMS.

Auch für bestehende Kunden

Praktisch: Auch bereits bestehende Bob-Kunden können auf den neuen Tarif (via Homepage oder Hotline) umsteigen.

