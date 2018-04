Nachdem Hofer zuletzt einige iPhone-Modelle verkauft hat, ist nun wieder einmal ein Samsung-Smartphone an der Reihe. Ab sofort bringt der Diskonter das Galaxy A5 (2017) zum Top-Preis in seine Filialen. Das Gerät steckt in einem schicken Aluminiumgehäuse und verfügt über eine umfangreiche Ausstattung. Sogar ein Fingerabdruckscanner und zwei 16-MP-Kameras sind mit an Bord.

Ausstattung

Zu den Highlights des Galaxy A5 zählen das 5,2 Zoll große Super AMOLED Display mit FullHD-Auflösung, ein 64-bit-Achtkern-Prozessor, 3 GB RAM sowie ein 3.000 mAh Akku. Der interne Speicher von 32 GB ist über den microSD-Slot auf bis zu 256 GB erweiterbar. Die 16-MP-Hauptkamera auf der Rückseite verfügt u.a. über eine f1.9-Blende, einen schnellen Autofocus sowie einen LED-Blitz. Vorne ist ebenfalls eine 16 MP Kamera installiert, die für Selfies geradezu prädestiniert zu sein scheint. Features wie LTE (Cat 6), WLAN ac, NFC, Bluetooth 4.2 und A-GPS runden die Ausstattung des Mittelklasse-Smartphones ab.

Preis

Hofer verkauft das 146,1 x 71,4 x 7,9 mm große und 159 Gramm schwere Galaxy A5 (2017) in den Farben Schwarz und Gold. Der Preis von 249 Euro kann sich sehen lassen. Der günstigste Online-Händler verkauft das Android-Smartphone auch nicht günstiger. Hier kommen aber noch die Versandkosten dazu.