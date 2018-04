Die Huawei-Tochter Honor stellt am Donnerstag (19. April) in China ihr neues Smartphone-Flaggschiff vor. Die Europaversion des Honor 10 wird am 15. Mai in London präsentiert und kommt noch im selben Monat in den Handel. Kurz vor der offiziellen Präsentation wurden nun alle Details vom neuen Android-Handy geleakt. Darüber hinaus sind auch offizielle Fotos vorab aufgetaucht. Diese zeigen, dass sich die Chinesen gleich zwei aktuelle Apple-Modelle zum Vorbild genommen haben.

Design

Auf den von Winfuture veröffentlichten Fotos ist gut erkennbar, dass das Honor 10 eine optische Kreuzung aus iPhone X und iPhone 8 Plus ist. Vom Apple Top-Modell stammen das fast rahmenlose 5,84-Zoll-Display inklusive der Notch (Ausprägung am oberen Rand für die Frontkamera). Der Home-Button mit integriertem Fingerabdrucksensor unterhalb des Touchscreens und die horizontal angeordnete Dual-Hauptkamera auf der Rückseite ähneln wiederum dem iPhone 8 Plus.

© Winfuture

Ausstattung

Bei der Ausstattung darf sich das Honor 10 sogar beim neuen Huawei-Flaggschiff P20 Pro bedienen. So wird es ebenfalls vom Kirin 970 Prozessor mit Künstlicher Intelligenz (KI) angetrieben. Ja nach Version stehen dem 8-Kern-Chip 4 oder 6 GB RAM zur Seite. Beim internen Speicher haben die Kunden die Wahl zwischen 64 oder 128 GB. Leider dürfte es auch hier keine Speichererweiterung via microSD-Slot geben. Dafür ist im Gegensatz zum P20 Pro ein 3,5mm-Anschluss für Kopfhörer mit an Bord. Der Akku soll eine Kapazität von 3.320 mAh bieten und kann über den USB-C-Anschluss schnell aufgeladen werden. Als Betriebssystem ist Android 8.1 "Oreo" vorinstalliert. Features wie schnelles WLAN, Bluetooth, LTE, NFC oder A-GPS runden die Ausstattung ab.

Kameras

Wie Huawei setzt auch Honor auf eine Kameraausstattung, die mit dem KI-Prozessor zusammenarbeitet. Eine Kooperation mit Leica bleibt der Billigtochter jedoch verwehrt. Die beiden Sensoren der Dual-Hauptkamera lösen mit 20 und 24 MP auf. An der Vorderseite soll die selbe 24-MP-Selfie-Kamera zum Einsatz kommen wie beim P20 und beim P20 Pro.

Verfügbarkeit

Bei uns soll das neue Honor 10 noch im Mai in den Handel kommen. Preise sind noch nicht durchgesickert. Die Huawei-Tochter ist aber nach wie vor für ihre Kampfpreise bekannt. Deshalb dürfte das neue Flaggschiff deutlich günstiger werden als das P20. Für Letzteres verlangt Huawei 649 Euro – das P20 Pro kostet sogar 899 Euro.

