Huawei P20 Pro kommt mit 40 MP Kamera

Nachdem zuletzt offizielle Fotos von Huaweis neuer Flaggschiff-Smartphone-Reihe P20 vorab veröffentlicht wurden, sind nun auch technische Spezifikationen über die Geräte aufgetaucht. Bei der offiziellen Präsentation am 27. März in Paris dürfte es also kaum mehr Überraschungen gehen. Im Fokus des Interesses steht natürlich das Spitzenmodell P20 Pro, das wie berichtet über eine Triple-Kamera verfügen soll.

P20 Pro mit 40 MP Kamera

Und die gemeinsam mit Leica entwickelte Hauptkamera dürfte noch eine weitere Überraschung bieten. Der größte der drei Kamerasensoren soll nämlich mit 40 MP auflösen. Zuletzt schien das Megapixel-Wettrüsten zwischen den Smartphone-Herstellern ein Ende gefunden zu haben. So setzen etwa das Galaxy S9+ oder das iPhone X auf eine Dualkamera mit "nur" 12 MP. Damit will sich Huawei offenbar nicht zufrieden geben. Wie Winfuture berichtet, soll der 40 MP Sensor auch ein Fünffach-Zoom ermöglichen, bei dem Huawei von einem Hybrid-Zoom – also einer Kombination aus optischem und digitalem Zoom – spricht. Konkret sollen die Daten der 40 MP Linse mit dem Dreifach-Zoom der 8 MP Linse kombiniert werden. Die dritte Linse der Hauptkamera soll eine Auflösung von 20 MP bieten. Dabei dürfte es sich um einen schwarz-weiß Sensor handeln, der für eine tolle Tiefenschärfe sorgen soll. Die Größen der verbauten Blenden reichen von f/1,6 bis f/2,4.

© Roland Quandt ‏ @rquandt P20 Pro mit Notch (vorne) und Leica-Triple-Kamera (hinten).

Weitere Ausstattung

Bei der Displaygröße reiht sich das P20 Pro mit einer Diagonale von 6,1 Zoll zwischen Galaxy S9 (5,8“) und S9+ (6,2“) ein. Die Auflösung beträgt 2.240 x 1.080 Pixel und oben ist ein „Notch“ (Display-Lücke wie beim iPhone X) integriert. Die Aussparung ist auch am von Twitter-User Roland Quandt veröffentlichtem Foto gut erkennbar. Der Fingerabdrucksensor sitzt im Home-Button unterhalb des Displays. Als Antrieb soll der aus dem Mate 10 bekannte KI-Prozessor Kirin 970 zum Einsatz kommen, dem 6 GB RAM zur Seite stehen. Positiv: Der interne Speicher fällt mit 128 GB groß aus. Negativ: Eine Speichererweiterung via microSD-Karte soll es nicht geben. Dafür dürfte der 4000 mAh Akku für eine lange Laufzeit sorgen. Eine Schnellladefunktion ist dank USB-C-Anschluss ebenfalls mit an Bord. Als Betriebssystem kommt Android 8 "Oreo" zum Einsatz. Später wird es ein Update auf das kommende Android 9 "P" geben.

Preise

Laut dem Leak soll Huawei das P20 Pro um 899 Euro verkaufen. Damit ist es günstiger als das Galaxy S9+ (949 Euro) und das iPhone X (ab 1.149 Euro) und könnte diese damit ordentlich unter Druck setzen. Das normale P20 soll um 629 Euro zu haben sein und für das P20 Lite dürften vergleichsweise günstige 369 Euro fällig werden.

