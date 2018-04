In unserem großen Test hat das neue Huawei-Flaggschiff bereits bewiesen, dass es zu den aktuell besten Smartphones zählt. Ab sofort können sich auch die Interessenten von den Qualitäten des P20 Pro überzeugen. Der chinesische Smartphone-Spezialist hat am Donnerstag nämlich verkündet, dass das Android-Gerät ab sofort im österreichischen Fachhandel sowie bei ausgewählten Mobilfunkanbietern erhältlich ist. Huawei verkauft das P20 Pro um 849 Euro (UVP). Damit ist es um 100 Euro günstiger als der Hauptkonkurrent Galaxy S9+ von Samsung.

Top-Ausstattung

Zu den Highlights des P20 Pro zählen u.a. das hervorragende 6,1 Zoll große FullView Display, der schnelle Kirin 970 AI-Prozessor, die Leica Triple-Kamera (40, 20 und 8 MP), die 24 MP Frontkamera, 6 GB RAM, 128 GB ROM, die Wasserfestigkeit sowie der ausdauernde 4.000-mAh-Akku. Kritik gab es im Test lediglich am fehlenden Klinkenstecker, am nicht erweiterbaren internen Speicher und am Gewackle, wenn das Smartphone auf dem Tisch liegt und der Nutzer am Display herumtippt.

Diashow Huawei P20 Pro im Test © oe24.at/digital Das Huawei P20 Pro liegt gut in der Hand. Am oberen Rand sticht sofort die "Notch" (Display-Lücke) ins Auge. © oe24.at/digital Das neue Flaggschiff sieht schick aus und fühlt sich hochwertig an. Auch die Verarbeitung ist sauber. © oe24.at/digital Trotz einer Displaygröße von 6,1 Zoll ist das P20 Pro relativ kompakt. Es verfügt nämlich über ein fast randloses Display. © oe24.at/digital Bei der Ausstattung schöpft das P20 Pro aus dem Vollen - Prozessor, Arbeitsspeicher, Schnittstellen... © oe24.at/digital ...Display, Funkstandards, etc. erfüllen alle Ansprüche eines aktuellen Top-Smartphones. © oe24.at/digital Absolutes Highlight ist die weltweit erste Leica-Triple-Kamera, deren Sensoren mit 40, 20 und 8 MP auflösen. © oe24.at/digital Beim Huawei-Flaggschiff beeinflusst der schnelle KI-Prozessor auch die Kamera. Dank dem Chip identifiziert das Smartphone tatsächlich blitzschnell aus... © oe24.at/digital ...19 unterschiedlichen Settings und Objekten und präzisiert automatisch sämtliche Parameter, wie zum Beispiel Farbe, Kontrast, Helligkeit und Belichtung in Echtzeit. © oe24.at/digital Härtester Android-Rivale ist das fast gleich große Samsung Galaxy S9+ (links), das mit 949 Euro - trotz kleinerem Speicher (64 statt 128 GB) zwar 50 Euro teurer ist, dafür aber auch... © oe24.at/digital ...AR-Emojis, einen erweiterbaren Speicher und einen herkömmlichen Kopfhöreranschluss bietet. 1 / 10

Zubehör und einmalige Gratis-Reparatur

Huawei bietet für sein Flaggschiff vom Start weg auch diverses Original-Zubehör an. Dazu zählen u.a. Flip Cover, Silikon Cover, Pro Back Cover und das Pro Car Kit. Außerdem steht den Käufern innerhalb der ersten drei Monate nach Kauf einmalig der kostenlose Ersatz für unabsichtlich entstandene Bildschirm- und Back-Cover-Schäden zu. Hierfür kann man sich über die vorinstallierte HiCare App registrieren. Der Post-Versand sowie Zustellung sind dabei kostenlos.

