Bei Huawei geht es diesen Sommer nicht nur bei den Notebooks (Matebook X Pro) und den Tablets (MediaPad M5), sondern auch an der Smartphone-Front heiß her. Nachdem der chinesische IT-Riese binnen kurzer Zeit mit dem P Smart, dem Y6 Prime 2018 und neuen Varianten des P20 gleich mehrere Android-Neuheiten in den Handel gebracht hat, folgt nun bereits das nächste neue Modell. Konkret handelt es sich dabei um das Y5 2018, das vor allem eine äußerst preisbewusste Klientel ansprechen will.

© Huawei

Ausstattung

Das neue Einstiegs-Smartphone setzt auf einen 5,45 Zoll HD+ (1.440 x 720 Px; 295 ppi) FullView-Bildschirm, der einen relativ schmalen Rahmen ermöglicht. Für den Antrieb sorgen der Mediatek MT6739 Quad-Core-Prozessor (4 x 1,5 GHz; Cortex A53) und 2 GB RAM. Den internen Speicher können die Nutzer per Mikro-SD-Karte um bis zu 256 GB erweitern. Der 3.020mAh-Akku wird über einen Micro-USB-Anschluss geladen. Features wie LTE, WLAN (n), Bluetooth, A-GPS und Dual-SIM runden die solide Ausstattung ab. Details wie NFC oder Fingerabdrucksensor sind in dieser günstigen Preisklasse leider (noch) nicht zu haben.

© Huawei

Kameras und Software

Das Y5 2018 ist mit einer 5 MP-Frontkamera und einem Selfie-Toning-Blitz ausgestattet. Die 8 MP Hauptkamera ist u.a. mit einer HDR-Nachbearbeitungsfunktion versehen. Als Betriebssystem ist Android 8.1 „Oreo“ vorinstalliert. Darüber liegt Huaweis eigene Nutzeroberfläche EMUI 8.0. Diese bietet einige praktische Features wie etwa die „Dreifinger-Screenshot“-Funktion, mit der man einen Screenshot machen kann, indem man mit drei Fingern über den Bildschirm nach unten wischt. Ob die AI-Gesichtserkennung so zuverlässig funktioniert wie versprochen, müssen die User am besten selbst ausprobieren.

Verfügbarkeit und Preis

Laut Huawei ist das 146,5 x 70,9 x 8,3 mm große und 142 Gramm schwere Y5 2018 in Österreich ab sofort im ausgewählten Fachhandel zum Preis von 129 Euro (UVP) in den Farben Schwarz und Blau erhältlich.