Samsung setzt mit seinem am Mittwoch vorgestellten Smartphone-Flaggschiff Galaxy Note 9 auch verstärkt auf jüngere Spiele-Nutzer. Damit will der Weltmarktführer seinen zuletzt schwächelnden Absatz wieder antreiben. Ob sich die zusätzlich angepeilte Zielgruppe das mindestens 999 Euro teure Gerät aber überhaupt leisten kann, werden die Verkaufszahlen nach der Markteinführung am 24. August zeigen.

Erstes Android-Phone für Fortnite

Einen großen Pluspunkt für Spiele-Fans hat das neue Flaggschiff im Vergleich zu den anderen Android-Geräten jedenfalls: Denn das Galaxy Note 9 ist des erste Android-Smartphone auf dem das extrem populäre Spiel "Fortnite" läuft. Als besonderes Feature hob Samsung die verbesserte Akku-Laufzeit hervor, die sich vor allem beim Zocken positiv bemerkbar machen soll. Zudem soll das Gerät außergewöhnlich schnell wieder abkühlen - bei Spielen heizen sich Handys oft stark auf. Samsung hat dafür eigens ein extrem aufwendiges Wasser-Carbon-Kühlsystem entwickelt.

© Samsung Neues Flaggschiff setzt u.a. auf ein Wasser-Carbon-Kühlsystem

Stabile FPS als Um und Auf

Das Galaxy Note 9 verfügt außerdem über einen AI-basierten Algorithmus zur Leistungsanpassung, der beim Spielen bis zu 40 Prozent stabilere FPS (Frames pro Sekunde) bieten soll. Dies ermögliche dem Smartphone eine flüssigere Darstellung und ein besseres Spielerlebnis bei Top-Games wie eben "Fortnite". Hier sind stabile Frames besonders wichtig und können für den Spieler sogar den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Denn Timing und Genauigkeit sind bei Fortnite alles. Instabile FPS können verhindern, dass ein Angriff richtig antizipiert wird. Dies kann wiederum dafür sorgen, dass zum Beispiel ein eigentlich sorgfältig gezielter Schuss unmittelbar daneben schlägt. Nutzern eines Galaxy Note 9 soll das nicht passieren.

© Samsung Bei der Note-9-Präsentation spielte Fortnite eine wichtige Rolle.

Blockbuster von Epic Games

Fortnite ist ein Action-Bau-Spiel von Epic Games, in dem der Spieler bei einem riesigen PvP Battle Royal mit 100 Spielern mitspielen oder sich mit Freunden zu einem Team zusammenschließen kann, um gemeinsam die Welt vor einer Horde von Monstern zu retten. In den gigantischen Welten können sich die Zocker so richtig austoben (gestalten, plündern, etc.). Fortnite Battle Royale ist kostenlos und auf PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One und iOS verfügbar. Die Android-Variante startet in Kürze – zunächst auf dem Galaxy Note 9.