Am 11. April 2018 eröffnet in der Rotenturmstraße 17 im ersten Wiener Gemeindebezirk ein neuer Shop von T-Mobile Österreich . Laut dem Mobilfunkanbieter handelt es sich bei dem neuen Flagship Store um den derzeit modernsten Shop von T-Mobile. Neben einer umfangreichen Hightech-Ausstattung warten auf die Kunden auch eine mit Pflanzen begrünte Innenwand und ein einkaufsfreundliches Design. Auf den sogenannten Experience-Tischen können alle Geräte und Produktneuheiten getestet werden. Zudem informieren große Multimedia-Wände über aktuelle Angebote.

© T-Mobile

Eröffnungsangebote und Smartphone-Gewinnspiel

Apropos Angebote: Auf die ersten Besucher wartet am Mittwoch ab 9 Uhr in der Früh ein besonderes Eröffnungsangebot: Von 11. bis 14. April 2018 gibt es neben Popcorn das Samsung Galaxy S8 im Smartphone-Tarif "My Mobile Extrem" um 0 statt 288 Euro. Bis 14. April 2018 gibt es darüber hinaus 20 Prozent Rabatt auf ausgewähltes Smartphone-Zubehör. Zusätzlich gibt es bei einem Gewinnspiel ein Galaxy S8 und S8+ zu gewinnen.