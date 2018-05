Am 17. Mai 2018 bekommt Wien gleich zwei neue Handyshops. Während Xiaomi am Donnerstag in der Shopping City Süd (SCS) seinen ersten offiziellen Store im deutschsprachigen Raum präsentiert, öffnet am selben Tag auf der Mariahilfer Straße 45 im sechsten Wiener Gemeindebezirk zum ersten Mal ein gemeinsamer Store von T-Mobile und Huawei. Auf über 200 Quadratmetern erwartet Kunden das komplette Angebotsspektrum der beiden Firmen.

© T-Mobile Cooles Innendesign mit großen Multimedia-Wänden.

Zwei Stockwerke

Auf den sogenannten Experience-Tischen können alle Geräte und Produktneuheiten unterschiedlicher Hersteller getestet werden. Multimedia-Wände informieren über aktuelle Angebote. Im Obergeschoß des Stores befindet sich das komplette Angebot von Huawei mit Smartphones, Notebooks in unterschiedlichen Farben und Zubehör.

© T-Mobile Im Obergeschoss wartet die gesamte Huawei-Range.

Eröffnungsangebote

Auf die ersten Besucher warten auch Eröffnungsangebote. Von 17. bis 25. Mai 2018 gibt es beispielsweise bis zu 200 Euro Rabatt auf ausgewählte Smartphones wie das Huawei P20, das im Aktionszeitraum in Kombination mit dem Tarif My Mobile Extreme um 0 Euro erhältlich ist.

Bis 19. Mai gibt es zudem dreimal täglich bei einem Gewinnspiel ein Smartphone der P20-Serie zu gewinnen sowie 20 Prozent Rabatt auf ausgewähltes Smartphone-Zubehör. Ein Glücksrad sorgt für zusätzliche Gewinne, darunter Bluetooth-Headsets, Powerbanks und Car Charger.

