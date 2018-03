Das ewige Duell zwischen Yesss und HoT geht in die nächste Runde. Nachdem Hofer bei seinen Tarifen zuletzt die LTE-Geschwindigkeit deutlich erhöht hat, zieht die Billig-Tochter von A1 in diesem Punkt nun nach. Darüber hinaus bietet sie aber auch etwas völlig Neues an.

Datenvolumen mitnehmbar

Neben der erhöhten Geschwindigkeit profitieren Yesss-Nutzer nun auch von der Möglichkeit, unverbrauchtes Datenvolumen in den Folgemonat mitzunehmen. Die Obergrenze liegt dabei beim Dreifachen des im jeweiligen Tarif inkludierten Datenvolumens.

Mehr Speed

Der Speed-Zuwachs kann sich sehen lassen. Im Tarif Complete L mit 5 GB Datenvolumen sowie 1.500 Einheiten (Minuten oder SMS) für 9,99 Euro pro Monat, wird die Geschwindigkeit von 50 auf 100 Mbit/s verdoppelt. Wer den 10-GB-Smartphone-Tarif Complete XL um 13,99 Euro pro Monat wählt, surft künftig mit bis zu 150 Mbit/s statt 100 Mbit/s.

Positiv: Bestehende Kunden können kostenlos auf die verbesserten Tarife umsteigen.

