Mit der Eröffnung des ersten offiziellen Apple Stores in Österreich tritt der US-Konzern auch mit seinen heimischen Resellern in direkte Konkurrenz. Beim Service können diese mit den 154 Mitarbeitern, die alle speziell auf Apple-Produkte geschult sind, klarerweise nicht ganz mithalten. Dafür können sie Apple jedoch über die Preisschiene angreifen. Und genau das macht Saturn nun. Der Elektronikfachhändler verkauft das iPhone 7 und das aktuelle iPad 9,7 Zoll jetzt deutlich günstiger, als die Geräte bei Apple im Angebot sind. Die aktuelle Aktion gilt vom 27. Februar bis 10. März 2018.

iPhone 7

Wie berichtet, müsste das iPhone 8 eigentlich iPhone 7s heißen, denn die Änderungen bei den beiden Smartphones halten sich in Grenzen. Optisch unterscheidet sich das iPhone 7 so gut wie gar nicht vom iPhone 8 und technisch ist es ebenfalls noch auf Höhe der Zeit. Das aktuelle Modell verfügt eigentlich nur über den schnelleren A11-Prozessor (was bei Alltagsaufgaben kaum auffällt), eine True-Tone-Technologie für das Display sowie eine verbesserte 12 MP Kamera und kann dank Glasrückseite kabellos geladen werden. Saturn bietet das iPhone 7 (32 GB) im Aktionszeitraum um 588 Euro an und kann damit auch mit den günstigsten Online-Händlern mithalten. Zum Vergleich: Bei Apple kostet das Smartphone 629 Euro; die günstigste Version (64 GB) des iPhone 8 kostet 799 Euro.

iPad

Darüber hinaus bietet der Elektronikhändler auch das aktuelle iPad 9,7 Zoll im Aktionszeitraum deutlich günstiger als Apple an. Konkret werden bei Saturn für das 32 GB Wifi Modell 359 Euro fällig. Apple verlangt für das Tablet hingegen 399 Euro. Zu den Highlights des iPad 9,7 Zoll zählen der schnelle A9 Prozessor, ein Fingerabdrucksensor, ordentliche Kameras und sein edles Design.

