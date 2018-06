spusu schärft seinen Jahrestarif nach

Mit seinem innovativen Jahrestarif hat spusu ins Schwarze getroffen. Das Angebot, bei dem man einmal 99 Euro bezahlt und dann ein ganzes Jahr telefonieren und surfen (6 GB, 500 Minuten und 500 SMS pro Monat) kann, kommt hervorragend an. Bis zum 30. Juni 2018 bietet der virtuelle Mobilfunkanbieter nun mehrere Kombinationsmöglichkeiten für den Tarif an. Die Aktivierung des Tarifs ist ab sofort möglich und bis 30. Juni 2019 nutzbar.

>>>Nachlesen: spusu bei 5G von Anfang an dabei

Gigaset-Smartphone

Der Jahrestarif ist nach wie vor mit dem Gigaset-Smartphone GS270 kombinierbar, für das 150 Euro fällig werden. Damit kommt man auf 249 Euro. Das Android-Gerät bietet u.a. ein 5,2 Zoll Full HD Display, 16 GB Speicher (erweiterbar um bis zu 128 GB), 13 Megapixel Hauptkamera, 5 Megapixel Frontkamera, Fingerabdrucksensor und 5.000 mAh Akku.

Zwei Sets

spusu bietet für die Kombi aus Jahrestarif und Smartphone nun zwei spezielle Angebote an. In beiden ist das "Schutzpaket" enthalten. Dieses enthält eine Garantieerweiterung für die ersten 12 Monate und schützt das Smartphone so bei Bruch- und Wasserschäden.

© spusu (Screenshot)

Gratis-Zubehör

Wählen kann man zwischen einer Schutzhülle und einem Booklet Case. Die spezielle Schutzhülle schützt das Smartphone vor Schmutz, Staub, Kratzern und Spritzwasser. Das Booklet verfügt zudem über einen Magnetverschluss, um ungewolltes Öffnen zu verhindern, und über eine Standfunktion. Letztere sorgt beim Ansehen von Fotos und Videos für mehr Komfort.

>>>Nachlesen: spusu-Kampftarif jetzt auch mit Handy

Cashback-Bonus

Beide Sets kosten 249 Euro. Die Kunden bekommen das Schutzpaket und die Schutzhülle oder das Booklet also kostenlos dazu. Wer das Smartphone bis 31. Juli 2018 zudem online beim Hersteller registrieren lässt, bekommt 50 Euro Cashback-Bonus zurück.

>>>Nachlesen: Erster spusu Java-Award verliehen