Nachdem sich die heimischen Mobilfunkanbieter in den letzten Wochen eine wahre Preisschlacht bei den Tarifen geliefert haben, setzt tele.ring nun auf einen anderen Weg, um neue Kunden zu gewinnen. Bei der T-Mobile-Schwester sind ab 29. Juni 2018 alle im Sortiment verfügbaren Smartphones in Kombination mit einem entsprechenden Tarif um 0 Euro erhältlich. Das sogenannte "Sommerhit"-Angebot ist zeitlich befristet und läuft bis 15. August 2018. Darüber hinaus entfallen im Aktionszeitraum auch die einmaligen Aktivierungskosten in Höhe von 49,90 Euro.

>>>Nachlesen: tele.ring startet zwei neue Kampftarife

iPhone SE, P20 Lite und Galaxy S7

Das tele.ring Handy-Sortiment umfasst Geräte von Alcatel, Apple, Emporia, Huawei, LG, Motorola, Samsung und Sony. Aktuelle Flaggschiffe gibt es zwar nicht, dennoch sind die verfügbaren Handys für den Alltagseinsatz der meisten User ordentlich gerüstet. Im Smartphone-Tarif „Schlaue Kombi Maxi“ ab 22 Euro pro Monat (12 GB mit 50 Mbit/s, unlimitierte Minuten & SMS, ohne Roaming) sind bis 15. August beispielsweise das Apple iPhone SE, das Huawei P20 lite und das Samsung Galaxy S7 um 0 Euro verfügbar. In Kombination mit dem Tarif „Schlaue Kombi Mini“ ab 17 Euro pro Monat (8 GB mit 30 Mbit/s, unlimitierte Minuten & SMS, ohne Roaming) gibt es das Huawei P Smart, Moto G6 und Samsung Galaxy A3 (2017) um 0 Euro.

Wie immer sind bei dem Mobilfunker alle neuen Smartphones entsperrt.