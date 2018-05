tele.ring greift bereits zum dritten Mal in diesem Jahr mit neuen Kampftarifen an. Für das neue Angebot müssen sich Interessenten ziemlich schnell entscheiden. Es gilt nämlich ausschließlich im Mai 2018. Im Aktionszeitraum verdoppelt der Mobilfunkanbieter die Datenmenge in seinen Tarifen „Schlaue SIM Extra“ und „Schlaue SIM Extra +“ (im Vergleich zu den „Schlaue SIM MAXI“-Tarifen), der Preis bleibt gleich.

20 GB mit und ohne Roaming

Mit den nun 20 Gigabyte richten sich die Tarife offensichtlich an mobile Vielsurfer. Das neue Angebot bietet 20 GB Datenvolumen um 14 Euro pro Monat ohne Datenroaming oder inklusive 5 GB Datenroaming in der EU, mehr Geschwindigkeit und 100 Minuten Auslandstelefonie um 17 Euro. Im Detail sieht das Ganze wie folgt aus:

„Schlaue SIM Extra“ (14 Euro monatlich)

Unlimitierte Minuten und SMS

20 GB (ohne Datenroaming)

50 Mbit/s Download, 10 Mbit/s Upload

„Schlaue SIM Extra +“ (17 Euro monatlich)

Unlimitierte Minuten und SMS

20 GB (mit Datenroaming) - 5 GB in der EU nutzbar

80 Mbit/s Download, 15 Mbit/s Upload

100 Minuten Auslandstelefonie von Österreich in die EU, Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz, inklusive Telefonie-Roaming in der Schweiz

Keine Bindung

Die neuen Tarife der T-Mobile-Tochter haben keine Mindestvertragsdauer und keine Aktivierungskosten. Die jährliche Servicepauschale beträgt 22 Euro.

