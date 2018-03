tele.ring startet am 30. März 2018 neue Tarifangebote. Kunden können sich ab sofort je nach Tarif ohne Zusatzkosten über mehr Datenvolumen, Speed und Auslandsminuten als vorher freuen. Wie bisher können Tarife mit oder ohne Datenroaming sowie mit oder ohne Smartphone angemeldet werden.

Nur im April 2018 gibt es bei dem Mobilfunkanbieter bei Anmeldung eines Smartphone-Vertragstarifs 100 GB Datenvolumen geschenkt. Wer (nur im April) einen Tarif ohne Smartphone anmeldet, erhält 40 GB geschenkt. Dieser sogenannte "Gigabyte Polster" ist zwei Jahre für die Nutzung in Österreich gültig und kann innerhalb dieser Zeit verwendet werden, nachdem das monatlich inkludierte Datenvolumen aufgebraucht ist.

Im günstigsten tele.ring-Smartphone-Tarif „Schlaue KOMBI MINI“ mit unlimitierten Minuten und SMS sowie 8 GB Datenvolumen mit 30 Mbit/s Download-Speed um monatliche 17 Euro ist das Huawei P10 lite um 0 Euro verfügbar. Bei Anmeldung im April wird der 100 GB Polster geschenkt. Im Tarif „Schlaue KOMBI MAXI“ um 22 Euro pro Monat (12 GB mit 50 Mbit/s ) gibt es neben den geschenkten 100 GB das iPhone SE um 0 Euro.

EU-Tarife

Darüber hinaus gibt es noch zwei EU-Tarife. Beim „Schlaue KOMBI MINI +“ um 20 Euro pro Monat sind unlimitierte Minuten und SMS, 100 Minuten für Telefonate ins EU-Ausland sowie 8 GB mit 50 Mbit/s in Österreich und 6 GB in der EU inkludiert. Im EU-Tarif „Schlaue KOMBI MAXI +“ um 25 Euro im Monat sind neben unlimitierten Minuten und SMS, 100 Minuten ins EU-Ausland auch 12 GB Datenvolumen mit 80 Mbit/s Download-Speed für die Nutzung in Österreich und 7 GB in der EU inkludiert.

SIM-Tarife ohne Bindung