Hofer verkauft iPad zum Kampfpreis

Hofer bringt einmal mehr ein Apple-Gerät in seine Filialen. Nach einigen iPhones ist dieses Mal wieder ein iPad an der Reihe. Konkret handelt es sich um das 9,7 Zoll große Tablet der fünften Generation.

Ausstattung

Der Diskonter verkauft das iPad als WLAN-Modell mit 32 GB Speicher. Neben dem hervorragenden Retina-Display (2.048 x 1.536 Pixel; 264 ppi) und dem schnellen A9 Chip mit 64‑Bit Architektur zählt auch der im Home-Button integrierte Fingerabdrucksensor (Touch ID), mit dem sich das Tablet entsperren lässt, zu den Highlights. Weiters sind u.a. Stereo-Lautsprecher, ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, eine 8-MP-Hauptkamera auf der Rückseite und eine 1,2-MP-FaceTime-Kamera mit an Bord. Geladen wird das Apple-Tablet über den Lightning-Anschluss.

Günstig

Hofer verkauft das iPad der 5. Generation (WLAN, 32 GB) in den Farben Silber und Space Grau ab sofort in seinen Filialen. Der Preis von 279 Euro kann sich sehen lassen. Beim günstigsten Online-Shop kostet es inklusive Versandkosten rund 300 Euro. Für das aktuelle 9,7-Zoll-iPad-Modell (6. Generation), das man auch mit Eingabestift (Apple Pencil) bedienen kann, verlangt Apple 349 Euro (ohne Eingabestift) . Wer auf dieses Feature und die weiteren kleinen Verbesserungen verzichten kann, spart also viel Geld.

