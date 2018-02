Huawei überlässt auf dem Mobile World Congress in Barcelona vorerst seinen Rivalen das Feld: Sein neues Smartphone-Flaggschiff P20 will der chinesische Hersteller erst am 27. März in Paris präsentieren. Dafür zeigte das Unternehmen zum Auftakt der weltweit wichtigsten Mobilfunk-Messe am Sonntag in der katalanischen Metropole ein neues ultradünnes Notebook sowie zwei Tablet-PCs.

Matebook X Pro

Das neue Matebook X Pro ist 14,6 Millimeter dünn, 1,33 Kilogramm leicht und setzt auf ein 13,9-Zoll-Display mit einer Auflösung von 3.000 x 2.000 Pixeln. Der 10-Punkte-Touchscreen bietet ein 3:2-Seitenverhältnis. Als Antrieb kommt ein Core-i5-Prozessor der achten Intel-Generation („Kaby Lake“), der von einer Nvidia GeForce MX150 Grafikeinheit mit 2 GB RAM unterstützt wird, zum Einsatz. 8 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB SSD-Speicher sind ebenfalls mit an Bord. Auf der linken Gehäuseseite sind zwei USB-C-Anschlüsse und eine Kopfhörerbuchse integriert, rechts gibt es einen USB-Typ-A-Anschluss. Das MateBook X Pro kann als MacBook-Gegner gesehen werden und ist in der Farbe Mystic Silver in Österreich um 1.499 Euro ab Juni 2018 verfügbar.

© Huawei MediaPad M5 Pro

MediaPad M5

Die Tablets der MediaPad-M5-Serie hat Huawei mit Lautsprechern von Harman-Kardon ausgestattet. Das Mediapad M5 gibt es mit einem Display mit 8,4 und 10,8 Zoll (Pro), die jeweils von 2,5D-Glas geschützt werden. Die Auflösung beträgt in beiden Fällen 2.560 x 1.600 Pixel (2K). Als Antrieb dient ein Kirin 960 mit 4 GB RAM. Beim Betriebssystem setzt Huawei auf Android 8.0, darüber liegt die eigene Nutzeroberfläche EMUI 8.0. In der kleinen Variante steckt ein Akku mit 5.100 mAh, bei der großen bietet die Batterie eine Kapazitätz von 7.500 mAh. Im Lieferumfang der Pro-Version ist zusätzlich ein Huawei M-Pen (Stylus) enthalten. Das MediaPad M5 mit 10,8 Zoll ist ab April 2018 in Österreich zum Preis von 429 (WiFi) und 479 Euro (LTE) in der Farbe Space Gray erhältlich.

P20 setzt auf innovative Hauptkamera

Bereits seit längerem kursierenden Gerüchten zufolge dürfte Huawei mit einer reichhaltigen Ausstattung seines nächsten Smartphone-Flaggschiffs P20 seinen Weg in Richtung Weltspitze fortsetzen wollen. Demnach soll das Gerät mit drei Kameras ausgestattet sein. Huaweis Chipset "Kirin", das wir bereits aus dem Mate 10 kennen, soll das Gerät dabei mit künstlicher Intelligenz ausstatten, was zu Beispiel der automatischen Bilderkennung oder Übersetzungsfunktionen zu Gute kommen soll. "Kirin" ist als offenes Ökosystem konzipiert, auf dem Entwickler ihre Apps entsprechend aufsetzen können. Auch digitale Assistenten wie Amazons Alexa sollen auf die neuronale Recheneinheit des P10-Nachfolgers zugreifen können.

Erklärtes Ziel von Huawei-Manager Richard Yu ist, an der Smartphone-Topriege Apple auf dem zweiten Platz hinter Samsung abzulösen. Aktuell rangiert der chinesische Hersteller auf dem dritten Rang. Das Unternehmen war vor einigen Jahren als Anbieter von günstigen Mittelklasse-Geräten im Smartphone-Markt gestartet, will inzwischen aber auch als Technologie-Führer und mit Oberklasse-Geräten an der Weltspitze mitmischen.