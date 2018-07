Microsoft hat seine Hardware-Reihe Surface um ein völlig neues Einstiegs-Tablet erweitert und fordert damit vor allem Apple und dessen günstigstes iPad heraus. Das "Surface Go" ist 522 Gramm schwer, hat ein 10-Zoll-Display und lässt sich wie das "Surface Pro" über das Cover mit integrierter Tastatur auch als Notebook-Ersatz nutzen. Auch die Eingabe mit dem separat erhältlichen Stift ist möglich. Microsoft positioniert das Gerät als einen Allrounder, der sich sowohl für Schule und Beruf als auch für die Unterhaltung nutzen lasse.

Los geht es mit der WLAN-Version

Zunächst bringt Microsoft das "Surface Go" mit WLAN-Verbindung auf den Markt, ein Modell mit Mobilfunkchip für LTE soll später im Jahr folgen. Der Prozessor, ein Intel Pentium Gold, kommt mit einem lüfterlosen Design aus. Rund neun Stunden soll der Akku durchhalten. Mit einem Einstiegspreis von 399 Dollar liegt das Gerät im unteren Bereich der gewöhnlichen Preisspannen. In Europa wird es wohl 399 Euro kosten. Huawei verlangt für sein neues MediaPad M5 genauso viel. Beim Surface Go bekommt man dafür 4 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Für die Version mit 6 GB RAM und 128 GB großer SSD werden 549 US-Dollar fällig. Später soll auch noch eine Version mit 256 GB internen Speicher folgen.

Weitere Ausstattung und Verfügbarkeit

Der 10 Zoll Touchscreen bietet eine Auflösung von 1.800 x 1.200 Pixel und setzt auf ein 3:2 Format. Die beiden Kameras lösen mit 5 (vorn) bzw. 8 MP (hinten) auf. Die Frontkamera kann man auch zur Anmeldung mittels Gesichtserkennung (Windows Hello) verwenden. Bei den Anschlüssen gibt es eine Kopfhörerbuchse, einen SD-Kartenslot und einen USB-C-Anschluss (USB 3.1). Als Betriebssystem ist das vom Umfang her beschränkte Windows 10S vorinstalliert. Käufer können sich aber kostenlos Windows 10 Home aufspielen lassen. Gegen 50 Dollar Aufpreis stattet Microsoft das Surface Go sogar mit Windows 10 Pro aus. Vorbestellungen nimmt Microsoft in den USA ab sofort entgegen. In Österreich soll das "Surface Go" ab dem 28. August 2018 verfügbar sein. Bis dahin dürften dann auch die Euro-Preise feststehen.

Apple vor Samsung und Amazon

Den Marktforschern von IDC zufolge führte Apple mit seinen iPads den Markt für Tablets im vergangenen Jahr mit einem Anteil von 26,8 Prozent deutlich an, gefolgt von Samsungs Galaxy-Tabs (15,2 Prozent) und Amazon mit seinen Fire-Tablets und Kindle-Readern (10,2 Prozent). Das Geschäft mit Kombigeräten mit Tastatur schwächte sich demnach deutlich ab. Einen Grund dafür sahen die Marktforscher in dem verspäteten Marktstart von Microsofts letztem Surface-Pro-Modell.

