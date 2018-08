Samsung hat nun den Nachfolger des Galaxy Tab S3 vorgestellt. Beim Galaxy Tab S4 handelt es sich um ein 2-in-1-Tablet mit Top-Ausstattung. Wer auf der Suche nach einem günstigeren Tablet ist, wird mit dem neuen Galaxy Tab A 10.5 bedient.

Galaxy Tab S4

© Samsung

Samsung will mit dem Galaxy Tab S4 Privat- und Businesskunden gleichermaßen ansprechen. Das Gerät setzt auf ein schlankes Gehäuse und besteht großteils aus Glas und Aluminium. Das 10,5 Zoll Super AMOLED Display (2.560 x 1.600 Pixeln) mit 16:10-Seitenverhältnis kann auch mit dem Eingabestift „S Pen“ bedient werden. Mit dem optional erhältlichen Book Cover Keyboard wird das Galaxy Tab S4 zum Notebook-Ersatz. Für eine adäquate Performance sollen der Octacore-Prozessor Snapdragon 835 (2,3 und 1,9 Ghz) und die 4 GB RAM sorgen. Der interne Speicher von 64 GB lässt sich per microSD-Karte auf bis zu 400 GB erweitern. Die Hauptkamera bietet eine Auflösung von 13 MP, die Frontkamera löst mit 8 MP auf. Der schnell aufladbare Akku mit 7.300 mAh Kapazität soll beim Ansehen von Videos 16 Stunden durchhalten. Die vier integrierten Lautsprecher „tuned by AKG“ bieten Dolby Atmos Surround-Sound-Unterstützung.

Mit „DeX“ kompatibel

Das Galaxy Tab S4 ist auch das erste Samsung-Tablet, das mit der Docking-Station "DeX“ kompatibel ist. Bisher war diese nur für die Top-Smartphone erhältlich. Auf Wunsch verwandelt "DeX" die gewohnte Android-Benutzeroberfläche in eine PC-ähnliche Umgebung, sodass Nutzer wie am Computer multitasken können, ohne extra Zubehör zu benötigen. Dadurch lassen sich auf dem Gerät diverse Android- und z.B. Microsoft Office-Apps gleichzeitig öffnen. Die Fenstergröße kann verändert werden, Inhalte zwischen kompatiblen Anwendungen werden per Drag & Drop verschoben und bekannte Tastenkombinationen bzw. Befehle sollen das Arbeiten zusätzlich erleichtern. Zur besseren Übersicht lässt sich das Galaxy Tab S4 mithilfe eines HDMI-Adapters auch an einen externen kompatiblen Monitor anschließen, auf dem dann die DeX-Oberfläche dargestellt wird.

Verfügbarkeit und Preise

In Österreich ist das 483 Gramm schwere Galaxy Tab S4 ab dem 24. August in den Fraben Schwarz und Weiß erhältlich. Für die WLAN-Version werden 699 Euro fällig, die LTE-Variante schlägt mit 759 Euro zu Buche.

Galaxy Tab A 10.5

© Samsung

Zweite Tablet-Neuheit bei Samsung ist das deutlich günstigere Galaxy Tab A 10.5, das vor allem Familien ansprechen soll. Auch hier gibt es ein 10,5 Zoll großes Display im 16:10-Format. Dieses setzt jedoch „nur“ auf die LCD-Technologie und bietet eine Auflösung von 1.920 x 1.200 Pixel. Auch beim Prozessor (Snapdragon 450) und der Speicherausstattung (3 GB RAM und 32 GB intern) müssen die Kunden Abstriche hinnehmen. Genauso groß wie beim Galaxy Tab S4 ist hingegen der Akku mit 7.300 mAh. Da es hier aber nur einen USB-2.0- statt einem USB-C-Anschluss gibt, ist keine Schnelllademöglichkeit verfügbar. Dafür sind auch hier vier Lautsprecher mit Dolby Atmos Surround Sound-Unterstützung in das Gehäuse integriert.

Inhalte für Kinder

Für Kinder sind ein Kids Browser und acht kostenlose, kinderfreundliche Apps von Marken wie LEGO Batman und Ninjago vorinstalliert. Weitere Spiele und Lerninhalte stehen bei Galaxy for Kids zum Download bereit. Darüber hinaus können Eltern mithilfe des Multi User-Modus verschiedene Benutzerkonten auf demselben Gerät anlegen.

Verfügbarkeit und Preise

Laut Samsung wird das Galaxy Tab A 10.5 ebenfalls ab dem 24. August 2018 in den Farben Schwarz und Grau in Österreich erhältlich sein. Das WLAN-Modell kostet 329 Euro, die LTE-Version wird um 389 Euro verkauft.