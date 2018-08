Vor zwei Jahren ist der Online-Shop von Saturn gestartet. Der Elektronikfachhändler nutzt dieses Jubiläum nun mit zahlreichen speziellen Angeboten. Kunden können dabei so gut wie in allen Produktgruppen einige Schnäppchen machen. Die Angebote gelten ab sofort bis zum 21. August 2018 in allen österreichischen Filialen und natürlich auch im Online-Shop. Wir haben einige Highlights für Technikfans herausgesucht.

Smartphones

Apple-Fans, die ein günstiges Smartphone suchen, kommen beim iPhone 6s Plus (32 GB) auf ihre Kosten. Saturn verkauft das Gerät um 499 Euro und ist damit günstiger als der billigste Online-Anbieter. Das 5,5 Zoll große iPhone ist zwar nicht mehr top-aktuell, aber dennoch gut ausgestattet (12 MP Kamera, 4K-Videos, A9 Chip, LTE, Touch ID, etc.). Beim Huawei P20 handelt es sich hingegen um ein aktuelles Smartphone. Dieses 5,8 Zoll Gerät wird um 499 Euro verkauft – dazu gibt es noch das 7 Zoll Tablet Huawei MediaPad 3 geschenkt. Beim Samsung Galaxy S8+ um 499 Euro dürfen sich Käufer zusätzlich über die Smartwatch Gear S3 Frontier (UVP: 329 Euro) freuen, die es kostenlos dazu gibt.

TV-Geräte

Auch bei Fernsehgeräten kann man im Aktionszeitraum echte Schnäppchen machen. Für Sparfüchse eignet sich etwa der 55 Zoll große LG 4K-TV „55UK6100V“, der trotz HDR-Unterstützung, Triple-Tuner, WLAN, Quadcore-Prozessor, etc. nur 488 Euro kostet. Darüber hinaus bietet Saturn auch einen OLED-Fernseher zum Kampfpreis an. Konkret handelt es sich dabei um den ultraschlanken LG OLED 55 B 7 V. Für das 55 Zoll große, hochmoderne Fernsehgerät werden im Aktionszeitraum ziemlich günstige 1.399 Euro fällig. Auch hier sind natürlich Features wie 4K, HDR, Triple Tuner, HDR, etc. mit an Bord. Normalerweise halten sich OLED-TVs von Markenherstellern noch immer in anderen Preissphären auf.

