Wenn sportliche Großereignisse vor der Tür stehen, schaffen sich viele Österreicher einen neuen Fernseher an. Nun ist es wieder einmal soweit. Im Juni startet in Russland die Fußball WM 2018, von der oe24.TV acht Live-Spiele überträgt. Diese Gelegenheit will sich auch Hofer nicht entgehen lassen. Deshalb bringt der Diskonter einmal mehr einen großen 4K-Fernseher zum Kampfpreis in seine Filialen. Konkret handelt es sich dabei um den Medion X15503, der ab 3. Mai 2018 verkauft wird.

Ausstattung

Das 55 Zoll (138,8) große Display mit LED-Backlight-Technologie bietet eine UHD-/4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln im 16:9 Format sowie einen hohen MPI (Motion Picture Index) von 1.200. Letzterer soll die Darstellungsqualität bei flüssiger Wiedergabe (z.B. Fußballspiel) verbessern. Noch wichtiger ist jedoch die HDR-Unterstützung (High Dynamic Range). Zur weiteren Ausstattung zählen ein HD Triple Tuner (DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2), eine CI+ Schnittstelle, zwei USB-Slots, integrierte Stereo-Lautsprecherboxen (2 x 10W RMS) sowie drei HDMI-Anschlüsse mit HDCP-2.2-Entschlüsselung. Über die kostenlose Life Remote App lässt sich das TV-Gerät auch per Smartphone oder Tablet steuern.

Internetfähig

Der LAN-Anschluss oder das integrierte WLAN Modul machen den 4K-Fernseher zum internetfähigen Smart TV. Filme, Musik oder Fotos können so in Verbindung mit der AVS (Audio Video Sharing) Funktion im heimischen Netzwerk auf dem Fernseher abgespielt werden. Mit der Wireless Display Funktion lassen sich zudem Inhalte oder der gesamte Bildschirm vom Smartphone oder Tablet auf dem X14900 spiegeln. Ein Medienportal, die Netflix-App und ein Internetbrowser sind ebenfalls vorinstalliert.

Verfügbarkeit und Preis

Der Medion-Fernseher ist ab dem 3. Mai 2018 für 449 Euro in allen Hofer-Filialen erhältlich. Mit seinem günstigen Preis ist der X15503 vor allem für all jene interessant, die einen Fernseher mit zukunftssicherer Auflösung und HDR-Support suchen, dafür aber nicht allzu viel Geld ausgeben wollen. Auf teure Hightech-Features wie OLED und ein extrem schlankes Gehäuse kann diese Zielgruppe locker verzichten.

