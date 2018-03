Kindle Oasis jetzt auch im Edel-Look

Ende letzten Jahres hat Amazon mit dem Kindle Oasis sein neues E-Book-Reader-Flaggschiff in den Handel gebracht. Pünktlich zur Osterzeit, die von vielen Österreichern auch gerne zum Nachholen von liegen gebliebenem Lesestoff genutzt wird, kommt das Gerät jetzt in einer neuen stylishen, champagnergoldenen Farbvariante auf den Markt.

Top-Display und tolle Ergonomie

An der restlichen Ausstattung ändert sich nichts, nur die Auswahl ist beim goldenen Kindle Oasis etwas eingeschränkt. Absolutes Highlight ist das 7 Zoll große, hochauflösende Paperwhite-Display (300 ppi), das den Text selbst bei direkter Sonneneinstrahlung scharf wie auf gedrucktem Papier darstellt und gleichzeitig sehr augenschonendes Lesen ermöglicht. Dank dem schlanken Design mit einer Rückseite aus Aluminium liegt der wasserfeste (IPX8-Standard), 194 Gramm leichte E-Book-Reader auch äußerst gut in der Hand.

Inhalte

Das integrierte Audible-Angebot bietet Zugriff auf mehr als 200.000 Hörbücher – mit Bluetooth-Kopfhörern oder Lautsprechern kann hierbei zwischen Lesen und Hören gewechselt werden. Amazon- Prime-Mitglieder haben einen weiteren Vorteil. Sie können ohne Zusatzkosten aus einem Angebot von Hunderten Büchern, Magazinen, Comics und mehr wählen. Dazu zählen beispielsweise Quidditch im Wandel der Zeiten von J.K. Rowling oder Ein Coffee to go in Togo von Markus Maria Weber.

Verfügbarkeit und Preis

Während der normale Kindle Oasis in drei Varianten verfügbar ist, wird die goldene Version ausschließlich mit 32 GB Speicher für 260 Euro angeboten. Die Auslieferung startet am 22. März 2018.

