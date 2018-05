Preisschlacht um WM-Fernseher

Der Start der Fußball-WM am 14. Juni rückt näher – und damit steigt die Nachfrage nach neuen Top-Fernsehgeräten. Die Handelsketten zünden jetzt ein Feuerwerk an Technik-Sonderangeboten. So bringt der Diskonter Hofer nächsten Montag (28. Mai) einen LG-UHD-Smart-TV mit 138,8 cm Bildschirmdiagonale (55 Zoll) um 549 Euro in seine Filialen. Das ist um stolze 45 % günstiger als der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis (UVP) von 999 Euro für dieses Gerät. Gestochen scharfe Bilder in brillanter Farbqualität sind Fußball-Fans damit sicher!

Riesen-Ansturm auf neue TV-Technik zur WM

Bei MediaMarkt und Saturn steht in Filialen und Online-Shops auch alles im Zeichen der WM. Bei Saturn gibt’s etwa einen Philips-Ultra-HD-4K-Fernseher mit 126 cm Diagonale um 499 Euro oder ein Samsung-4K-Gerät mit Curved-Screen (123 cm Diagonale) um 699 Euro. Bei MediaMarkt ist ein Samsung-UHD-4K-Gerät mit 138 cm Diagonale um 599 Euro zu haben. Eine etwas kleinere Variante (101 cm) kostet 449,90 Euro. Die Angebote gibt’s auch mit Finanzierung zu 0,0 % Zinsen.