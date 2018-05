Im heimischen Handel wirft die im Juni startende Fußball WM in Russland, von der oe24.TV acht Live-Spiele überträgt, bereits ihren Schatten voraus. Und zwar in Form von zahlreichen Angeboten für moderne Fernsehgeräte. So verkauft Hofer, wie berichtet, seit heute (3. Mai) einen 55 Zoll großen 4K-Fernseher mit HDR um fast unschlagbare 449 Euro. Da wollen Elektronikfachhändler natürlich nicht nachstehen.

>>>Nachlesen: Großer 4K-HDR-TV bei Hofer zum Kampfpreis

Riesiger Samsung-TV

© Screenshot

Deshalb bietet etwa Saturn gleich eine ganze Reihe an TV-Geräten zu vergünstigten Preisen an. Für Fans riesiger Bildschirme sticht dabei ein Fernseher besonders heraus. Konkret handelt es sich dabei um einen 75 Zoll (189 cm) großen 4K-/UHD-Fernseher von Samsung. Neben der hohen Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixel ist auch der wichtige HDR-Support (High Dynamic Range) mit an Bord. Darüber hinaus bietet das TV-Gerät u.a. einen Triple-Tuner, WLAN, LAN, DLNA sowie 3 HDMI- und 2 USB-Anschlüsse. In Anbetracht des Gebotenen kann sich der Preis von 1.699 Euro wirklich sehen lassen. Zum Vergleich: Hofer verkaufte Ende 2017 einen 75 Zoll großen 4K-TV von Medion zum selben Preis – da war aber noch kein HDR mit an Bord.

Edler Philips-Fernseher

© Screenshot

Zwei Nummern kleiner, technisch aber ebenso hochgerüstet, darüber hinaus äußerst edel und sehr günstig geht es bei einem aktuellen Fernseher-Angebot von MediaMarkt zu. Neben seinem extrem schlanken Gehäuse bietet der 43 Zoll (108 cm) große Philips 43PUS6162 ebenfalls 4K-Auflösung und HDR-Support. Zu den weiteren Highlights zählen WLAN, LAN, Quad-Core-Prozessor, Triple-Tuner, CI+ Kartenslot, 3 x HDMI und 2 x USB. MediaMarkt verkauft den Fernseher in einer speziellen Österreich Edition, von der es derzeit gleich mehrere Geräte verschiedener Hersteller gibt, inklusive fünf Jahre Garantie um 399 Euro.

>>>Nachlesen: oe24.TV erhält FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Russland 2018™-Zweitrechte vom ORF

Fazit

Natürlich sind diese drei Beispiele nur eine kleine Auswahl innerhalb der Flut an aktuellen Angeboten quer durch den gesamten Handel. Sie zeigen aber, dass man derzeit sehr gute TV-Geräte zu günstigen Preisen bekommen kann. Bei den neuesten Top-Geräten werden die Preise hingegen erst nach der Fußball WM fallen - wenn überhaupt. Für Schnäppchenjäger, die auch mit Vorjahresmodellen ihr Auslangen finden, ist derzeit wohl die beste Zeit des Jahres. Wer hier die Augen offen hält, kann aktuell wirklich extrem gute Fernseher zu äußerst günstigen Preisen ergattern.