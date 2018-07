Segway bringt coolste Skates aller Zeiten

Mit seinem Elektrogefährt ist Segway-Ninebot zwar ein technologisches Meisterwerk gelungen, am Privatmarkt blieb der erhoffte Megaerfolg jedoch aus. Bei Anbietern für Touristenführungen in Städten oder Verleihstationen sind die Segways jedoch nach wie vor äußerst beliebt. Nun probiert es die innovative Firma mit der nächsten Neuheit. Auch hierbei handelt es sich um ein elektrisches Fortbewegungsmittel.

Draufstellen und losfahren

Konkret hat Segway-Ninebot in einem YouTube-Video sogenannte E-Skates angekündigt. Dabei handelt es sich um elektrische "Mini-Hoverboards", die unter der Modellebzeichnung Drift W1 in den Handel kommen sollen. Neben dem Antrieb bieten die Geräte eine weitere Besonderheit. Der Nutzer muss sie nämlich nicht anziehen, sondern sich nur auf die E-Skates draufstellen. Da sie selbstbalancierend sind, muss man die Mini-Hoverboards auch nicht an den Schuhen oder Füßen festschnallen.

Premiere auf der IFA

Laut dem Techblog Engadget erfolgt die offizielle Publikumspremiere im Rahmen der IFA 2018 in Berlin (Ende August). Technische Daten wie die Reichweite oder die maximale Geschwindigkeit wurden noch nicht verraten. Das innovative Fortbewegungsmittel soll aber völlig sicher sein. Auch über einen möglichen Preis hält sich Segway-Ninebot noch bedeckt. Sollten die Drift W1 jedoch wie beschrieben funktionieren und nicht allzu teuer werden, könnten sie schnell zum neuen Must-Have (für alle Hipster) werden. Da könnten die nach wie vor sehr beliebten "Hoverboards" ziemlich schnell äußerst alt aussehen.

