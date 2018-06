Nach Microsoft hat nun auch Sony im Rahmen der Spielemesse E3 (Electronic Entertainment Expo) in Los Angeles seine Neuheiten vorgestellt. Dabei zeigte sich, dass PlayStation-Fans in den nächsten Monaten voll auf ihre Kosten kommen werden. Denn das diesjährige Line-up kann sich wirklich sehen lassen. Beim sogenannten PlayStation E3 2018 Showcase gab es einen Mix aus Gameplay-Szenen zu heiß erwarteten Spielen und Cinematic-Trailern, die die kommenden Titel bereits jetzt in voller Pracht demonstrierten. Wir haben die Blockbuster-Highlights zusammengefasst.

The Last of Us Part II

Mit beeindruckenden Bildern und umfangreichem Gameplay zu The Last of Us Part II startete Sony Interactive Entertainment den Showcase 2018. Die Zuschauer bekamen mit Ellie eine täuschend echt wirkende Protagonistin zu sehen, die sich charakterlich ihrer Umgebung anpassen musste.

Zusätzliche Infos zu The Last of Us Part II stehen über den PlayStation.Blog bereit.

Ghost of Tsushima

Der Open-World-Epos Ghost of Tsushima versetzt den Spieler nach Japan zur Zeit der Samurai-Krieger. Neben der eindrucksvollen Grafik waren die Fans auch von den speziellen Lichteffekten beeindruckt. Sie tragen dazu bei, dass der Gamer in das Spiel richtig eintauchen kann.

Weitere Infos zu Ghost of Tsushima gibt es auf dem offiziellen PlayStation.Blog.

Death Stranding

Einen weiteren vom Publikum mit großen Applaus belohnten Auftritt legte Death Stranding am Showcase hin: Erstmals konnten sich Fans dank des vorgestellten Gameplays ein Bild davon machen, was zum Release künftig spielerisch auf sie zukommt.

Marvel’s Spider-Man

Beim großen Finale wartete noch ein echtes Highlight. Konkret wurde das Ende der offiziellen PlayStation E3 2018 Showcase mit Gameplay-Szenen zum kommenden "Marvel’s Spider-Man" regelrecht zelebriert. Neben rasanten Kampfszenen gab es auch Einblicke in die Story.

Alles Weitere zum kommenden Spiderman-Titel gibt es über den PlayStation.Blog.

Weitere Neuheiten

Neben diesen Blockbustern stellte Sony bei dem E3-2018-Event noch folgende neue Titel vor:

Control

Nioh 2

Trover Saves The Universe

Resident Evil 2: Remake

Call of Duty: Black Ops III + 4

Destiny 2: Forsaken

Déraciné

Externer Link

Alle Informationen zu Sonys E3-Spielen gibt es hier.

>>>Nachlesen: Microsoft: Xbox-Feuerwerk auf der E3

>>>Nachlesen: FIFA 19 kommt mit Champions League