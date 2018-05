Gute Nachricht für PlayStation-Fans. Sony hat am Mittwoch angekündigt, dass die "Days of Play" aufgrund des großen Erfolgs aus dem Vorjahr auch 2018 stattfinden werden. Damit können die Gamer auch in diesem Jahr wieder ordentlich Geld bei Software, Hardware und Services aus dem gesamten PlayStation-Sortiment sparen. Als absolutes Highlight der diesjährigen Aktion bringen die Japaner auch eine neue Sonderedition der PS4 auf den Markt.

Limitierte PS4 mit zwei Controllern

Die Days of Play-Aktion wird weltweit vom 8. bis 18. Juni 2018 stattfinden und bietet dieses Jahr unter anderem eine limitierte Days of Play-Sonderedition von der PlayStation 4. Laut Sony soll die Konsole sehr günstig verkauft werden. Diese blaue PS4 mit 500 GB präsentiert sich im klassischen Slim-Design mit goldenen Akzenten und umfasst zudem einen zusätzlichen Dualshock 4 Wireless-Controller.

© Sony Computer Entertainment Diese PS4 wurde speziell für die Days of Play 2018 entworfen. Konsole und die beiden Controller sind mit den PlayStation-Symbolen im Gold-Design verziert.

Vergünstigte Blockbuster-Spiele

Während des 11 tägigen Aktionszeitraums bietet der PlayStation Store auch Rabatte auf Top-Games für die PS4. Zu den Highlights zählen hauseigene Titel wie u.a. Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus und God of War (50 Euro). Zu den verbilligten Spielen von Drittanbietern zählen u.a. Call of Duty: WWII (Activision), Far Cry 5 (Ubisoft),Assassin's Creed Origins (Ubisoft) und Grand Theft Auto V (Rockstar Games).

VR-Aktion und Zubehör

Darüber hinaus befindet sich auch das PlayStation VR Starter-Set (250 Euro) im Angebot der Days of Play Aktion. Gleiches gilt für PS VR-Spiele wie Farpoint und Starblood Arena. Weitere Angebote sind PS4-Softwarepakete, Hardware-Peripheriegeräte wie eine Reihe von Dualshock 4-Controllern (40 Euro) und das Wireless-Headset – Platin-Edition.

© SCEE Die Days of Play Aktion umfasst fast das komplette PlayStation-Sortiment.

PlayStation Services

Last but noch least gibt es auch Sonderpreise für PlayStation-Services, einschließlich PlayStation Plus sowie für PlayStation Gear, wo es während der Days of Play neue Sparangebote für die Merchandise-Artikel für Gamer geben wird.

