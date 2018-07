Genialer WhatsApp-Trick, den fast keiner kennt

Wer kennt das nicht? Man sitzt in einer Gruppe zusammen, bekommt eine Sprachnachricht von einem wichtigen Kontakt (Partner/in, Familie, Job, bester Freund, ect.) über WhatsApp und möchte deren Inhalt natürlich unbedingt sofort wissen. Doch die Kopfhörer liegen zuhause und vor den anderen Personen will man die Nachricht dann doch nicht über den Lautsprecher abspielen. Schließlich könnte es sich um ein sehr privates oder anderwärtig spezifisches Thema handeln. Da bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als auf einen späteren Zeitpunkt zu warten, oder sich einen Ort zu suchen, an dem man alleine ist. Doch das muss nicht sein.

Telefoniemodus wird automatisch aktiviert

Für genau solche Situationen hat sich WhatsApp nämlich etwas Besonderes einfallen lassen. Wenn man das Wiedergabesymbol der Sprachnachricht anklickt und das Smartphone danach blitzschnell ans Ohr hält, erkennt der Messenger-Dienst das dank den Bewegungssensoren im Handy. WhatsApp schaltet dann automatisch in den Telefoniemodus und die Sprachnachricht wird wie beim Telefonieren wiedergegeben. Nur wer das Smartphone am Ohr hält, hört also den Inhalt.

Wiedergabe beginnt von ganz vorne

Besonders praktisch: Die Nachricht wird automatisch noch einmal von Anfang an abgespielt, sobald das Handy am Ohr anliegt. Man versäumt also nicht einmal die erste Sekunde der Sprachnachricht.

Diashow WhatsApp: Neue Funktion für Sprachnachrichten © oe24.at/digital Wer bei WhatsApp bisher eine Sprachnachricht aufnehmen und verschicken wollte, musste das... © oe24.at/digital ...Mikrofon-Symbol gedrückt halten. Bei längeren Nachrichten konnte das durchaus mühsam werden. Doch damit ist nun Schluss. Ab sofort.... © oe24.at/digital ...reicht es, das Mikrofon-Symbol nach oben zu wischen. So wird die Aufnahme fixiert. Die Nachricht wird nun weiter aufgenommen, obwohl... © oe24.at/digital ...man den Finger nicht mehr gedrückt hält. Das ist wirklich sehr praktisch. 1 / 4