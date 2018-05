WienMobil, die offizielle Smartphone-App der Wiener Linien, hat jetzt ihr erstes großes Update für Android und iOS erhalten. Die neue Version enthält zahlreiche Verbesserungen wie eine übersichtlichere Darstellung der Services und sämtliche Echtzeitinformationen der Wiener Linien. Auch Verkehrsmeldungen und Störungen sind integriert und werden in Routen angezeigt.

Zugriff auf alle Tickets

Mittels WienMobil haben die Fahrgäste auch Zugriff auf die digitalen Tickets der Wiener Linien. Besitzer von personalisierten Dauerkarten wie dem Semesterticket oder der Jahreskarte können diese in die App laden. Einzelfahrten, Wochen- und Monatstickets sowie weitere Tickets sind in WienMobil bequem bargeldlos erwerbbar. Damit ist das Ticket jederzeit am Smartphone verfügbar.

Externe Links