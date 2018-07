Haben Sie die neue WhatsApp-Funktion schon entdeckt?

In der Beta-Variante von WhatsApp war die neue Funktion schon länger im Einsatz und hat dort bereits zu kontroversen Diskussionen geführt. Nun hat sie es auch in die finale Version geschafft. Ab sofort wird in dem Messenger-Dienst angezeigt, welche Nachrichten an den Empfänger weitergeleitet wurden. Diese zusätzliche Information soll dabei helfen, einzelnen und Gruppenchats einfacher zu folgen. Zudem will WhatsApp damit mehr Transparenz schaffen.

© WhatsApp "Weitergeleitet" zeigt, dass die Nachricht nicht vom Kontakt selbst verfasst wurde.

Wer hat die Nachricht verfasst?

Die Nutzer können durch die Kennzeichnung sofort feststellen, ob eine Nachricht von einem Kontakt (Freund, Familienmitglied, etc.) selbst verfasst wurde, oder ursprünglich von jemand anderem stammt. Sollte sie weitergeleitet worden sein, sollte man genau überlegen, ob man sie ebenfalls teilen will. Schließlich könnte es sich dabei auch um Spam oder einen Kettenbrief handeln.

Nur in neuester Version

Um die "Weitergeleitet"-Anzeige zu sehen, muss die neueste unterstützte Version von WhatsApp auf dem Smartphone installiert sein.

