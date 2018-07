Zuletzt hat Instagram die Marke von einer Milliarde aktiver Nutzer geknackt und ein neues Video-Feature eingeführt und damit für viel Aufsehen gesorgt. Nun sorgt wiederum eine neue Foto-App auf der beliebten Plattform für einen echten Mega-Hype. Konkret handelt es sich dabei um die sogenannte „Huji Cam“, die es kostenlos für iOS und Android gibt (Links unten). Sie verleiht den eigenen Smartphone-Fotos einen coolen Retro-Touch der 1990er-Jahre.

Ein Beitrag geteilt von RITA ORA (@ritaora) am Jul 3, 2018 um 11:34 PDT

Promis haben Trend für sich entdeckt

Obwohl die Bilder damit alles andere als perfekt aussehen, setzen mittlerweile sogar Promis und Supermodels wie Rita Ora oder Emily Ratajkowski auf die „Huji Cam“. Diese zeigen sich auf Aufnahmen meistens ja nur perfekt gestylt abgelichtet. Doch dank der neuen App ist das nun anders. Wer in diesem Sommer angesagt sein will, kommt um die Retro-Fotos also kaum herum.

Ein Beitrag geteilt von Emily Ratajkowski (@emrata) am Jul 3, 2018 um 1:50 PDT

Falsches Jahr

Neben dem Retro-Effekt gibt es übrigens noch ein weiteres extrem cooles Feature: Fotos, die mit der Huji-Cam-App aufgenommen wurden, kann man mit einem beliebigen Datum aus dem Jahr 1998 versehen.

© MANHOLE

Externe Links

Huji Cam für Android

iOS-Version der Huji Cam