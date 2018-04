Wie berichtet, baut Snapchat seine App derzeit massiv um. Zuletzt kamen diverse Neuerungen des Redesigns aber gar nicht gut an, weshalb sogar Top-Stars zum Löschen der Anwendung aufgerufen haben. Doch nun führt die Mutterfirma Snap Inc. eine neue Funktion ein, die bei vielen Nutzern gut ankommen könnte. Konkret geht es dabei um kurzweilige Augmented Reality Spiele namens „Snappables“.

Witzige Mini-Games

Bei den Games steht – wie von Snapchat gewohnt - die Selfie-Funktion des Smartphones im Mittelpunkt. Integriert sind sie in der „Lenses“-Funktion der App. Die Steuerung erfolgt über das Gesicht bzw. die Mimik. Los geht es mit Snappables wie Eierfang-Wettkampf, Gewichtheben, Kaugummiblasen-Wettkampf, Weltraum-Shooter oder Tanzspiel. In einem durchaus witzigen Trailer wird die Neuheit vorgestellt:

So funktioniert's

Ob man die Snappables in der Öffentlichkeit spielen will, muss wohl jeder selbst entscheiden. Denn die Spieler dürften auf Außenstehende, die nicht wissen, um was es dabei geht, schon ziemlich merkwürdig wirken. Die Mimiksteuerung hängt vom gewählten Spiel ab. Während man beim Gewichtheben seine Stirn runzeln muss, funktionieren der Kaugummi- und Eierfang-Wettkampf durch Öffnen und Schließen des Mundes. Besonders cool: Bei den Snappables kann man seine Freunde herausfordern, auch wenn die nicht in der Nähe sind.

Weitere Games und was macht Instagram?

Laut Snap soll die App nach und nach um weitere kleine Augmented-Reality-Spiele erweitert werden. Gespannt darf man auch auf die Reaktion von Instagram sein. Die zu Facebook gehörende App hat in den letzten Jahren so gut wie jede neue Snapchat-Funktion kopiert.