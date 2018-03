Seit WhatsApp Anfang des Jahres sein Gif-Feature gestartet hat, zählt dieses bei den Nutzern des Messengerdienstes zu den beliebtesten Funktionen. Jeden Tag werden mittlerweile Millionen dieser animierten Bilder verschickt. Nun reagiert WhatsApp auf den großen Erfolg und baut die Gif-Funktion weiter aus.

Verbesserte Gif-Suchfunktion

Konkret wird die Suche nach den beliebten Kurzclips erweitert. Wie WABetaINfo berichtet, ist es in der aktuellen Android-Beta-Version (2.18.93) bereits möglich, Gifs in unterschiedlichen Kategorien zu suchen. Das ist natürlich eine große Erleichterung, weil dadurch etwas Ordnung ins „Chaos“ kommt.

© WABetaInfo Gif-Suche wird in Kategorien eingeteilt.

Verschiedene Kategorien

Wie der Screenshot zeigt, sollen die Gifs u.a. in Kategorien wie „Liebe“, „traurig“, „glücklich“, „LOL“ oder „tanzen“ unterteilt werden. So bekommen die Nutzer einen schnellen Zugriff auf die für den jeweiligen Anlass passende Clips. Damit steht einer schnellen, coolen Reaktion auf einkommende Nachrichten nichts mehr im Weg.

Kommt auch für iOS

Laut WABetaInfo soll die verbesserte Gif-Suche auch für die iOS-Version kommen. Wann sie es in die finalen Versionen der WhatsApp-Anwendungen schafft, steht noch nicht fest. Normalerweise dauert die abschließende Testphase in der Beta-Version einige Wochen. Allzu lange sollte der finale Release also nicht mehr auf sich warten lassen.

